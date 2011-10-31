Ban 21:00'de Liderlerle Görüşecek

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla sürdürülen görüşmeler çerçevesinde BM Genel Sekreteri Ban ki Moon, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas’ın katımlıyla New

York’ta başlayan üçlü Kıbrıs Zirvesi ikinci gününe girdi.

Yoğun güvenlik önlemleri alınan zirvenin ilk gününde liderler ve Genel Sekreter’den herhangi bir açıklama gelmedi.

Taraflar samimi bir atmosfer için seçilen Greentree Malikanesi’nde Genel Sekreter Ban ile önce üçlü görüşme yaptı, ardından da mekik diplomasisiyle 4 başlığı ele aldı. Bu 4 başlığın “Yönetim ve Güç

Paylaşımı, Mülkiyet, Toprak ve Vatandaşlık” olduğu açıklandı. Genel Sekreter Ban, liderlerle toplam 2 saat görüştü ve sabah kahvaltısında bir arada oldu. Ban, bu süre zarfında liderlerle önemli

müzakereler başlattı.

Görüşmelere daha sonra Kıbrıs Özel Danışmanı Downer ve Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Lynn Pascoe'nun iki tarafın müzakere heyetleriyle ayrı ayrı yaptıkları ''mekik diplomasisi'' şeklinde devam

etti.

Liderler ve temsilcileri ile BM ekibi ilk günkü görüşmelerin ardından geceyi Greentree malikanesinde geçirdi.

BUGÜNKÜ GÖRÜŞME SAAT 21.00’DE

Zirve kapsamında liderler, bugün de Genel Sekreter Ban ve Özel Danışmanı Downer’le görüşmeler yapacak.

Genel Sekreter’in liderlerle görüşmesi Kıbrıs saatiyle 21.00 civarında başlayacak ve Ban 6 saat Greentree’de liderlerle bir arada bulunacak.

Çalışma toplantılarının ardından Genel Sekreter liderler için akşam yemeği düzenleyecek.

Ban’ın üçlü görüşmelerin tamamlanmasının ardından basına açıklama yapması bekleniyor.

Genel Sekreter’in açıklamasının, bu gece Greentree'de değil, yarın Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde olabileceği belirtiliyor.