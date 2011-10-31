Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Ban 21:00'de Liderlerle Görüşecek

Liderler ve temsilcileri ile BM ekibi ilk günkü görüşmelerin ardından geceyi Greentree malikanesinde geçirdi

Ban 21:00'de Liderlerle Görüşecek

Liderler ve temsilcileri ile BM ekibi ilk günkü görüşmelerin ardından geceyi Greentree malikanesinde geçirdi

31 Ekim 2011 Pazartesi 17:35
Ban 21:00'de Liderlerle Görüşecek
banner238

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla sürdürülen görüşmeler çerçevesinde BM Genel Sekreteri Ban ki Moon,  Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas’ın katımlıyla New

York’ta başlayan  üçlü Kıbrıs Zirvesi ikinci gününe girdi.

Yoğun güvenlik önlemleri alınan zirvenin ilk gününde liderler ve Genel Sekreter’den herhangi bir açıklama gelmedi.

Taraflar samimi bir atmosfer için seçilen Greentree Malikanesi’nde Genel Sekreter Ban ile önce üçlü görüşme yaptı, ardından da mekik diplomasisiyle 4 başlığı ele aldı. Bu 4 başlığın “Yönetim ve Güç

Paylaşımı, Mülkiyet, Toprak ve Vatandaşlık” olduğu açıklandı. Genel Sekreter Ban, liderlerle toplam 2 saat görüştü ve sabah kahvaltısında bir arada oldu.  Ban, bu süre zarfında liderlerle önemli

müzakereler başlattı.

Görüşmelere  daha sonra Kıbrıs Özel Danışmanı Downer ve Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Lynn Pascoe'nun iki tarafın müzakere heyetleriyle ayrı ayrı yaptıkları ''mekik diplomasisi'' şeklinde devam

etti.

Liderler ve temsilcileri ile BM ekibi ilk günkü görüşmelerin ardından geceyi Greentree malikanesinde geçirdi.

BUGÜNKÜ GÖRÜŞME SAAT 21.00’DE

Zirve kapsamında liderler, bugün de Genel Sekreter Ban ve Özel Danışmanı Downer’le görüşmeler yapacak.

Genel Sekreter’in liderlerle görüşmesi Kıbrıs saatiyle 21.00 civarında başlayacak ve Ban 6 saat Greentree’de liderlerle bir arada bulunacak.

Çalışma toplantılarının ardından Genel Sekreter liderler için akşam yemeği düzenleyecek.

Ban’ın üçlü görüşmelerin tamamlanmasının ardından basına açıklama yapması bekleniyor.

Genel Sekreter’in açıklamasının, bu gece Greentree'de değil, yarın Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde olabileceği belirtiliyor.

Son Güncelleme: 31.10.2011 17:35
Anahtar Kelimeler:
LiderlerTemsilciBanGörüşme.kıbrıs Zirvesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim