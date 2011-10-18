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Balyoz itirafları

Gizli tanıktan balyoz darbe planı ile ilgili şok itiraflar

Balyoz itirafları

Gizli tanıktan balyoz darbe planı ile ilgili şok itiraflar

18 Ekim 2011 Salı 08:07
Balyoz itirafları
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18 yıl önce Diyarbakır Lice’de suikast silahıyla alnından vurularak şehit edilen Tuğgeneral Bahtiyar Aydın cinayetiyle ilgili bir gizli tanık şok iddialarda bulundu. Tuğgeneral Bahtiyar Aydın suikastiyle ilgili soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanık “Paşa sahte çatışma ile Lice’ye çekildi. Orada PKK itirafçısı JİTEM’ci vurdu. O itirafçıyı Diyarbakır’a Albay Poyraz getirdi” dedi.

Gizli tanık “Asılsız bir ihbarla Lice’ye çekilen Bahtiyar Aydın’ın JİTEM’de görevli bir PKK itirafçısı tarafından alnından vurularak şehit edildiğini, suikastçinin Balyoz davası tutuklu sanığı emekli Kıdemli Albay Hamdi Poyraz tarafından Hakkari’den Diyarbakır’a götürüldüğünü” iddia etti.

Sahte çatışma ile Lice’ye çekildi

Terörün silahla bitirilemeyeceğini savunan ve şüpheli bir uçak kazasında hayatını kaybeden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis’in yakın kadrosunda bulunan Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın, 22 Ekim 1993 tarihinde Lice’de karakol kapısında uğradığı suikast sonucu şehit olmuştu. Bunun ardından kayıtlara Lice baskını olarak geçen olaylarda ilçe harabeye dönmüş ve 14 sivil de hayatını kaybetmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı zaman aşımına iki yıl kala dosyayı yeniden açmıştı. Dosya kapsamında ifade veren bir gizli tanık şok iddialarda bulundu.

Bahtiyar Aydın’ın asılsız bir çatışma haberi ile Lice’ye çekildiğini söyleyen gizli tanığa göre, Paşa ‘içerden’ bir suikastla öldürüldü. Aydın’ın Hakkari bölgesinden getirilen bir PKK itirafçısı tarafından vurulduğunu anlatan gizli tanığa göre, bu itirafçıyı Diyarbakır’a o dönemde Hakkari’de görevli Albay Hamdi Poyraz getirdi. Yüksekova Çetesi soruşturmasında sorgulanan Poyraz şimdi Balyoz davası kapsamında tutuklu yargılanıyor.

Kanas Irak’ta kaçakçılardan alındı

Gizli tanığın iddialarına göre paşanın ölümünde kullanılan Kanas marka silah da bulunduktan sonra Diyarbakır’da kaybedildi. Aydın’ı öldüren silahın TSK’nın envanterinde olmayan bir silah olduğunu belirten gizli tanığa göre; silah Irak’tan kaçakçılar aracılığıyla temin edildi. İddialar dosyaya giren diğer ifadelerle de örtüşüyor. Daha önce Ergenekon kapsamında ifade veren PKK’nın eski 2 numarası Şemdin Sakık, PKK’nın eski üst düzey yöneticisi Bülent Dumlu, gizli tanıklar Deniz ve Kıskaç, ‘komutanı PKK’nın öldürmediğini’ söylemişti. Hamdi Poyraz ismi Yüksekova çetesi davasında da geçmişti.

HEPSİ DE ŞÜPHELİ ÖLDÜ

Orgeneral Eşref Bitlis (ortada gülümseyen) terörle mücadelede ezber bozan çıkışlar yaptı. Bitlis ile birlikte yakın ekibindekilerden Bahtiyar Aydın (gözlüklü) dahil büyük çoğunluğu şüpheli kaza ve intiharlarda hayatını kaybetti. Bütün şüpheli ölümler Ergenekon soruşturmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Son Güncelleme: 18.10.2011 08:07
Anahtar Kelimeler:
GizliDiyarbakırBalyozCezaDarbePaşaTanık
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