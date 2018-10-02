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Baltık Denizi'nde Feribot Yangını

Baltık Denizi'nde Feribot Yangını

02 Ekim 2018 Salı 18:23
Baltık Denizi'nde Feribot Yangını

BALTIK DENİZİ'NDE 294 YOLCUYU TAŞIYAN FERİBOT KALİNİNGRAD ŞEHRİNİN 135 KİLOMETRE AÇIĞINDA ALEV ALDI

Baltık Denizi'nde 294 kişi taşıyan bir yolcu feribotunun patlama sonucu alev aldığı bildirildi.

Kaliningrad şehrinin 135 kilometre açığında, uluslararası sularda seyir halinde olan Danimarka merkezli DFDS SEAWAYS şirketine ait "The Regina Seaways" adlı yolcu feribotunda yangın çıktı.

Almanya'nın Kiel şehrinden Litvanya'nın Klaipeda şehrine yolcu taşıyan feribotta çıkan yangının patlama sonu meydana geldiği belirtildi.

Rus ve Litvanyalı kurtarma ekipleri feribota ulaşmak üzere yola çıkarken, bir kurtarma helikopterinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, yolcular arasında yaralanan bulunmadığı, gemidekilerin tahliyesi için hazırlık yapıldığı ifade edildi.

Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

Son Güncelleme: 02.10.2018 22:09
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