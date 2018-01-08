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Balkonda Cinsel İlişkiye Girdikten Sonra Zemine Çakıldı!

Balkonda Cinsel İlişkiye Girdikten Sonra Zemine Çakıldı!

08 Ocak 2018 Pazartesi 22:59
Balkonda Cinsel İlişkiye Girdikten Sonra Zemine Çakıldı!
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İngiliz turist Reece Vella, Tayland ziyaretinde hayat kadını Wannipa Janhuathon ile buluştu. Balkonda cinsel ilişki kanlı bitti...

İngiliz turist Reece Vella, Tayland ziyaretinde hayat kadını Wannipa Janhuathon ile buluştu. Balkonda cinsel ilişki kanlı bitti… Pattaya kentinde bir otele giden Vella ve Janhuathon alkollüydü.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Janhuathon, balkondan düşerek zemine çakılmış ve hayatını oracıkta kaybetmişti. Janhuanton’un ölümünün ardından olay yerine gelen polis ise İngiliz turist Vella’yı gözaltına aldı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Tayland polisi görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak çiftin balkonda ‘ilginç ve şiddetli’ bir şekilde cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Ancak genç kadının neden yere çakıldığı henüz bilinmiyor.

Son Güncelleme: 09.01.2018 00:03
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