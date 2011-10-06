Balıkçılardan eylem...

Balıkçılar Birliği, bugün meclis önünde eylem gerçekleştirdi.

Balıkçıların sorunlarını dile getirmek ve Tarım Bakanlığı ile hükümetin biran önce balıkçıların sorunlarını çözmesini talep etmek için eylem gerçekleştiren Balıkçılar Birliği, önce Tarım Bakanlığı önüne giderek çelenk bıraktılar, ardından da meclis önüne geldiler.

Balıkçılar Birliği, bugün meclis önünde eylem gerçekleştirdi. Balıkçıların sorunlarını dile getirmek ve Tarım Bakanlığı ile hükümetin biran önce balıkçıların sorunlarını çözmesini talep etmek için eylem gerçekleştiren Balıkçılar Birliği, önce Tarım Bakanlığı önüne giderek çelenk bıraktılar, ardından da meclis önüne geldiler.

Balıkçılar Birliği, 2010 yılından beri balıkçıların alacağı olan teşviklerin ödenmesini, barınakların iyileştirilmesini ve denetim mekanizmasının başlaması gibi bazı taleplerde bulundu. Hükümetin 10 gün içerisinde taleplerini yerine getirmemesi halinde, limanlarda eylem gerçekleştireceklerini belirten balıkçılar, Girne ve Mağusa Limanı’nı kapatacakları uyarısında bulundular.

BİRLİK BAŞKANI ATAKAN: ESAS EYLEM LİMANLARDA OLACAK Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan, taleplerini Tarım Bakanlığı’na ilettiklerini, verilen müddet sonunda balıkçıların sorunlarının giderilmemesi karşısında Girne ve Mağusa Limanı’nda eylem gerçekleştireceklerini söyledi. Meclis önünde bugün gerçekleştirdikleri eylemin uyarı eylemi olduğunu kaydeden Atakan, esas eylemlerinin limanlarda olacağını söyledi. Atakan, teknelerini liman ağzına demirleyerek, Girne ve Mağusa limanlarını kapatacakları uyarında bulanarak, bunun sorumlusunun hükümet olacağını vurguladı.