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Balık Yemek Parkinson’un “önlenmesine” Yardımcı Oluyor

Lefkoşa, 26 Nisan 18 (.): Bugüne kadar yapılan araştırmalar, balık yemenin bilişsel sağlık üzerinde olumlu etkilerinin olduğu teorisini destekliyor.

Balık Yemek Parkinson’un “önlenmesine” Yardımcı Oluyor

Lefkoşa, 26 Nisan 18 (.): Bugüne kadar yapılan araştırmalar, balık yemenin bilişsel sağlık üzerinde olumlu etkilerinin olduğu teorisini destekliyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:35
Balık Yemek Parkinson’un “önlenmesine” Yardımcı Oluyor

Lefkoşa, 26 Nisan 18 (.): Bugüne kadar yapılan araştırmalar, balık yemenin bilişsel sağlık üzerinde olumlu etkilerinin olduğu teorisini destekliyor.

BBC’nin haberine göre, omega yağ asitlerinin, balıkların bilişsel sağlık üzerindeki olumlu etkisinin kaynağı olduğu düşünülüyor ancak bu bilimsel olarak kanıtlanmış değil.

Yapılan son araştırmaya göre ise, pek çok farklı balık türünde bulunan parvalbumin proteini, Parkinson hastalığıyla ilişkilendirilen bazı protein yapılarının oluşmasını engellemeye yardımcı oluyor.

Vücutta doğal halde bulunan "alfa-sinüklein" adlı proteinin, kalın yassı şekilde bükülerek amiloyit adı verilen anormal kümeler oluşturduğunda, Parkinson hastalığının ortaya çıkmasında rol oynadığı biliniyor. Hatta bu protein "Parkinson proteini" olarak da anılıyor.

İsveç\'teki Chalmers Teknik Üniversitesi\'nden araştırmacılar, parvalbumin proteinlerinin, alfa-sinüklein ile birleşerek amiloyit adı verilen kendi kümeleşmiş gruplarını oluşturabildiğini buldu.

Parvalbumin, böylece alfa-sinüklein proteinlerinin birleşmesini engelleyerek, hastalığın ortaya çıkmasına yol açan anormal amiloyitler oluşturmalarını engelliyor.

Çalışmanın lideri Pernilla Wittung-Stafshede, "Parvalbumin, Parkinson proteinini topluyor ve kendisi kümelenerek, onun kümelenmesini engelliyor" diyor.

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Parvalbumin proteini pek çok balıkta bulunuyor ancak oranları yılın dönemlerine göre farklılık gösterebiliyor.

\'Balığı özellikle sonbaharda yiyin\'
Araştırmacılardan Nathalie Scheers, "Balık, artan metobolik faaliyetlerinden ötürü normalde yaz sonunda çok daha besleyicidir. Balıklar yaz aylarında güneş gördükten sonra parvalbumin oranlarında artış olur, bu yüzden sonbaharda balık tüketimini artırmak iyi olabilir" diyor.

Wittung-Stafshede bu tür hastalıklarla mücadelenin önemini ise şu sözlerle anlatıyor:

"Bu hastalıklar yaşla birlikte ortaya çıkıyor ve insanlar artan bir şekilde daha uzun yaşıyor. Gelecekte bu hastalıklarda bir patlama yaşanacak ve ürkütü olan şu ki henüz bir tedavileri yok. Bu yüzden umut vadeden her türlü şeyin peşinden gitmek zorundayız."

(HÖ)

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