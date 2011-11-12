Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Balık Ağlarında HERON

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Heronu Genelkurmay'ın talimatıyla Ankara'ya gönderdi.

Balık Ağlarında HERON

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Heronu Genelkurmay'ın talimatıyla Ankara'ya gönderdi.

12 Kasım 2011 Cumartesi 11:11
Balık Ağlarında HERON
banner238

Gelişme, Mavi Marmara saldırısının ardından Türkiye'nin havası sahasını askeri uçaklarına kapattığı İsrail'in, güney sahillerimizde istihbarat topladığı şüphesine neden oldu

 
Türkiye ile İsrail arasında krize neden olan insansız hava aracı Heronlardan biri, Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında avlanan İskenderunlu bir balıkçının ağına takıldı. Balıkçı olayı hemen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi. 15 gün önce meydana gelen olayda, parçaların bulunduğu yerde tarama yapan sahil güvenlik dalgıçları, Heronun tamamını denizden çıkardı. Balıkçının ağına takılan Heronun, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait olduğu anlaşıldı.
 
GENELKURMAY İNCELİYOR
 
Genelkurmay Başkanlığından gelen ekibin Heron parçalarını Ankara'ya götürdüğü belirtildi. Gelişmiş kameralı sistemleriyle gece gündüz kullanılabilen Heronlar, 350 kilometrelik menzilleriyle istihbarat avantajı sağlıyor. Türkiye, terör örgütü PKK ile mücadelesinde Heronları etkin bir şekilde kullanıyor. Mavi Marmara saldırısı sonrası Türkiye ile ilişkilerini kopma noktasına getiren İsrail'in Heronlar sayesinde, güney sahillerimizi rahatlıkla gözlemleyebilmesi ve istihbarat toplamasının mümkün olduğu belirtiliyor. Adının açıklanmasını istemeyen İskenderunlu balıkçı, bölgede yıllardır balıkçılık yaptığını anlattı.
 
BALIKÇIYA 'KONUŞMA' TALİMATI
 
Av mevsiminde gece gündüz denizlerde olduğunu belirten balıkçı, "Zamanımız yok. Ağımıza metal parçası takılınca yetkililere haber verdik. Konu bundan ibaret. Bize bunun Heron olduğunu söylediler. Yetkililer konuşmamamı istedi" dedi. Karataş Kaymakamı Mustafa Kılıç ise kendisine bu konuda ulaşan bir bilgi olmadığı söyledi. Bölgenin çok geniş bir alan olduğunu ve askeri birliklerinse sadece haftada bir gün devriye gezdiğini belirten Kılıç, bunun yanında İskenderun, Mersin ve Ankara'dan gelen ekiplerin de devriye görevi üstlenerek, güvenliği sağladığını anlattı. Karataş, "Böylesi bir enkazın bulunması halinde, o gün bölgede görevli ekiplerce alınıp, incelenmek üzere Ankara'ya gönderilmiş olabilir" dedi.
 
350 KİLOMETRE MENZİLE SAHİP
 
İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi Kurumu tarafından üretilen IAI Heron insansız hava araçları (İHA), Türkiye ile İsrail arasındaki askeri işbirliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor.
 
PKK ile mücadele büyük faydalar sağlayan Heronlar, 11 bin metre irtifada uçabiliyor. Yaklaşık 210 kilometre sürate ulaşan Heronların havada kalma süresi yaklaşık 52 saat. Heronlar'ın bir diğer özelliği 350 kilometre menzile kadar görüntü transferi yapabilmesi. Gece görüş özelliği sayesinde teröristleri günün her saatinde görüntüleyebilen Heronlar'ın hazırladığı anlık raporlar sayesinde terör hedeflerinin imha edilmesi büyük ölçüde kolaylaşıyor. İsrail, Türkiye'nin de kullandığı 8.5 metre uzunluk ve 16.6 metre kanat genişliğine sahip Heronların yanı sıra farklı tipte İHA'lar da üretiyor ve bunların satışından yılda 360 milyon dolar kazanıyor.
 
İstihbarat mı topluyor?
 
İsrail'in deniz komandoları, 31 Mayıs 2010 gecesi, Gazze'ye yardım taşıyan Mavi Marmara'ya saldırıp 9 Türk'ü şehit ettiği saatlerde, terör örgütü PKK da, İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'na saldırmıştı. PKK'nın saldırısında da 7 askerimiz şehit düştü. İki saldırının aynı gece gerçekleşmesi, 'İsrail'in PKK ile işbirliği yaptığı' şeklinde yorumlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik "Tesadüfi olmadığını düşünüyoruz" derken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da "Manidar" dedi. Türkiye, uluslararası sularda 9 vatandaşını öldüren İsrail'e anında tepki gösterdi. Türk Hava Sahası, İsrail askeri uçaklarına kapatıldı ve Tel Aviv Büyükelçisi de geri çağrıldı. Türk Hava Sahası, İsrail askeri uçaklarına kapalı tutulurken, Adana açıklarında, İskenderun Deniz Üssü'ne yakın bir noktada bulunan Heron, "İsrail, Türkiye'de istihbarat mı topluyor?" sorusunu akıllara getirdi.
Son Güncelleme: 12.11.2011 11:11
Anahtar Kelimeler:
İsrailBalıkçıAdanaİstihbaratHeronKarataş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim