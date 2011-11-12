Balık Ağlarında HERON

Gelişme, Mavi Marmara saldırısının ardından Türkiye'nin havası sahasını askeri uçaklarına kapattığı İsrail'in, güney sahillerimizde istihbarat topladığı şüphesine neden oldu

Türkiye ile İsrail arasında krize neden olan insansız hava aracı Heronlardan biri, Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında avlanan İskenderunlu bir balıkçının ağına takıldı. Balıkçı olayı hemen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi. 15 gün önce meydana gelen olayda, parçaların bulunduğu yerde tarama yapan sahil güvenlik dalgıçları, Heronun tamamını denizden çıkardı. Balıkçının ağına takılan Heronun, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait olduğu anlaşıldı.

GENELKURMAY İNCELİYOR

Genelkurmay Başkanlığından gelen ekibin Heron parçalarını Ankara'ya götürdüğü belirtildi. Gelişmiş kameralı sistemleriyle gece gündüz kullanılabilen Heronlar, 350 kilometrelik menzilleriyle istihbarat avantajı sağlıyor. Türkiye, terör örgütü PKK ile mücadelesinde Heronları etkin bir şekilde kullanıyor. Mavi Marmara saldırısı sonrası Türkiye ile ilişkilerini kopma noktasına getiren İsrail'in Heronlar sayesinde, güney sahillerimizi rahatlıkla gözlemleyebilmesi ve istihbarat toplamasının mümkün olduğu belirtiliyor. Adının açıklanmasını istemeyen İskenderunlu balıkçı, bölgede yıllardır balıkçılık yaptığını anlattı.

BALIKÇIYA 'KONUŞMA' TALİMATI

Av mevsiminde gece gündüz denizlerde olduğunu belirten balıkçı, "Zamanımız yok. Ağımıza metal parçası takılınca yetkililere haber verdik. Konu bundan ibaret. Bize bunun Heron olduğunu söylediler. Yetkililer konuşmamamı istedi" dedi. Karataş Kaymakamı Mustafa Kılıç ise kendisine bu konuda ulaşan bir bilgi olmadığı söyledi. Bölgenin çok geniş bir alan olduğunu ve askeri birliklerinse sadece haftada bir gün devriye gezdiğini belirten Kılıç, bunun yanında İskenderun, Mersin ve Ankara'dan gelen ekiplerin de devriye görevi üstlenerek, güvenliği sağladığını anlattı. Karataş, "Böylesi bir enkazın bulunması halinde, o gün bölgede görevli ekiplerce alınıp, incelenmek üzere Ankara'ya gönderilmiş olabilir" dedi.

350 KİLOMETRE MENZİLE SAHİP

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi Kurumu tarafından üretilen IAI Heron insansız hava araçları (İHA), Türkiye ile İsrail arasındaki askeri işbirliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

PKK ile mücadele büyük faydalar sağlayan Heronlar, 11 bin metre irtifada uçabiliyor. Yaklaşık 210 kilometre sürate ulaşan Heronların havada kalma süresi yaklaşık 52 saat. Heronlar'ın bir diğer özelliği 350 kilometre menzile kadar görüntü transferi yapabilmesi. Gece görüş özelliği sayesinde teröristleri günün her saatinde görüntüleyebilen Heronlar'ın hazırladığı anlık raporlar sayesinde terör hedeflerinin imha edilmesi büyük ölçüde kolaylaşıyor. İsrail, Türkiye'nin de kullandığı 8.5 metre uzunluk ve 16.6 metre kanat genişliğine sahip Heronların yanı sıra farklı tipte İHA'lar da üretiyor ve bunların satışından yılda 360 milyon dolar kazanıyor.

İstihbarat mı topluyor?

İsrail'in deniz komandoları, 31 Mayıs 2010 gecesi, Gazze'ye yardım taşıyan Mavi Marmara'ya saldırıp 9 Türk'ü şehit ettiği saatlerde, terör örgütü PKK da, İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'na saldırmıştı. PKK'nın saldırısında da 7 askerimiz şehit düştü. İki saldırının aynı gece gerçekleşmesi, 'İsrail'in PKK ile işbirliği yaptığı' şeklinde yorumlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik "Tesadüfi olmadığını düşünüyoruz" derken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da "Manidar" dedi. Türkiye, uluslararası sularda 9 vatandaşını öldüren İsrail'e anında tepki gösterdi. Türk Hava Sahası, İsrail askeri uçaklarına kapatıldı ve Tel Aviv Büyükelçisi de geri çağrıldı. Türk Hava Sahası, İsrail askeri uçaklarına kapalı tutulurken, Adana açıklarında, İskenderun Deniz Üssü'ne yakın bir noktada bulunan Heron, "İsrail, Türkiye'de istihbarat mı topluyor?" sorusunu akıllara getirdi.