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25 Eylül 2017 Pazartesi 11:55

Bali'de Yanardağ Alarmı

Bali Adası'nda faaliyete geçen Agung Yanardağı çevresindeki 50 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Bali'de Yanardağ Alarmı
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AGUNG YANARDAĞI YAKININDAKİ 50 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

 Bali Adası'nda faaliyete geçen Agung Yanardağı çevresindeki 50 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, bir haftadır alarm düzeyinin en üst seviyede olduğu Agung Yanardağı yakınından şimdiye kadar 50 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, tahliye çalışmalarının hızla devam ettiği, olası bir patlamaya karşı gerekli tüm tedbirlerin alınması yönünde çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Patlama riskinin yüksek olduğu bölgede, birçok turistin Bali Adası'ndaki tatillerini yarıda kestiği ifade edilirken, şu ana kadar herhangi bir uçak seferinin iptal edilmediği bildirildi.

Yetkililer daha önce yapılan uyarılarda bölge halkının ve turistlerin yanardağdan en az 12 kilometre uzakta durmasını istemiş, turistik gezi ve kamp yapılması yasaklanmıştı.

Ülkenin en çok turist alan bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963'te patlamış, patlamada yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.

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