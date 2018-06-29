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Bali'de Halka Yanardağ Uyarısı!

Endonezya’nın Bali Adası’nda faaliyette olan AgungYanardağı’nın yeniden kül ve duman püskürtmesi nedeniyle bölge halkı "maske kullanmaları" konusunda uyarıldı.

Bali'de Halka Yanardağ Uyarısı!

Endonezya’nın Bali Adası’nda faaliyette olan AgungYanardağı’nın yeniden kül ve duman püskürtmesi nedeniyle bölge halkı "maske kullanmaları" konusunda uyarıldı.

29 Haziran 2018 Cuma 06:23
Bali'de Halka Yanardağ Uyarısı!

Endonezya’nın Bali Adası’nda faaliyette olan AgungYanardağı’nın yeniden kül ve duman püskürtmesi nedeniyle bölge halkı "maske kullanmaları" konusunda uyarıldı.

Endonezya haber ajansı Antara’nın haberine göre, Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), yanardağdan püsküren kül ve duman nedeniyle bölge halkına yanardağ civarında faaliyette bulunmaktan kaçınmaları ve belli bölgeler için maske kullanımı konusunda uyarıda bulundu.

Yanardağdan çıkan kül ve dumanın yaklaşık 2 bin metreye ulaştığını açıklayan PVMBG, alarm durumunun ise halen 3. seviyede olduğunu bildirdi.

Yerel yetkililer de şu ana kadar riskli alanlarda yaşayan yaklaşık 300 kişiyi önlem amacıyla güvenli bölgelere yerleştirdiklerini bildirdi.

Öte yandan Bali’deki havalimanı yetkilileri, uçuşları engelleyici bir durum olmasına karşı havayolu şirketlerine uyarı bildirimi yaparken, şu an için uçuşlarda herhangi bir sorunun yaşanmadığını belirtti.

Avusturalya’daki kentler ile Bali arasında seferleri olan ‘’Jetstar’’ ve ‘’AirAsia’’ havayolu şirketleri ise internet sitelerinden tedbir amacıyla iki yönlü uçuşlarını iptal ettiklerini açıkladı.

Kasım ayında yanardağdan çıkan duman ve külün uçuşlara engel olmasıyla on binlerce yolcu mağdur olmuştu. Özellikle Çin ve Avusturalya’daki turizm şirketleri turlarını iptal etmiş ve bölgedeki birçok ülke de Bali seferlerini durdurmuştu. Hükümet, eylül ile aralık arasında yanardağda yaşanan hareketlilik nedeniyle turizmde 1 milyar dolarlık kayıp olduğunu belirtmişti.

Ülkenin en çok turist çeken bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı, en son 1963'te patlamış ve yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.

 


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Son Güncelleme: 29.06.2018 09:31
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