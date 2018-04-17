Bakü\'de Türk-islam Sanatları Sergisi

AÇILIŞA KKTC BAKÜ TEMSİLCİSİ UFUK TURGANER DE KATILDI

Bakü, 17 Nisan 18 (.): Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyette bulunan Sanat Ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) envanterinde yer alan Türk-İslam sanatlarından örnekler, Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de sergilendi.

Sergi açılışına KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir, ADRA Rektörü Prof. Dr. Ömer Eldarov, Bursa Büyükşehir Beledeiyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Şaban Kander, Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva ve çok sayıda davetli katıldı.

Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen sergi, Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisinde (ADRA) açıldı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, "bir millet, iki devlet" vecizesinden ilham alarak iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmeyi, ortak milli değerleri tebliğ etmeyi ve onlara sahip çıkmayı amaçladıklarını söyledi.

Sergide, ebru, tezhip, seramik, filografi, hat ve halı sanatından örnekler Azerbaycanlı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

BUSMEK envanterindeki 80\'den fazla eserin yer aldığı sergi, 22 Nisan\'a kadar devam edecek.

(AA/HUR/GUR)