Bakü Avrasya Üniversitesi'nde muhteşem "Mezun töreni" düzenlendi

Azerbaycan devlet marşı'nın seslendirilmesi ile başlayan etkinlik, üniversitenin rektörü prof. Nazım Hüseyinli'nin yeni hayata giren Azerbaycan gençliğini, aynı zamanda üniversiteyi başarıyla bitirip mezun adına layık görülen öğrencilere tebrik konuşması ile devam etti.

Etkinliğe katılan üniversite yönetimi ile birlikte, icimaiyyət temsilcileri, mezunların ebeveynleri en iyi dileklerini belirttiler, bundan sonraki hayatlarında isimlerinin hep yüksekten gelmesini arzu ettiler.





Üniversitenin her iki fakültesi öğrencilerine ictmai etkinliklerine, aynı zamanda eğitimde yüksek sonuçlarına göre fəxri-fərmanlar ve diplomalar sunan edilib.daha sonra üniversitenin eğitim çalışmaları sorumlu rektör yardımcısı Nigar Hüseynova konuşma yaparak ebeveynlere "mezun törəni" ndə aktif katılımlarına dolayı teşekkür etti ve mezun adına layık görülen tüm öğrencilere "Öğrenci andı" na bağlı kalmayı tavsiye etti.





Etkinlik öğrencilerin konuşmaları, Azerbaycan'ın ulusal dansları, davet edilen sanatçıların ifaları ile devam ettirilmiştir.

HABER SAMİR ASLANDİ.METİN DURMAZ/AZERBAYCAN