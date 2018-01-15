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Bakterili mama 83 ülkede satılmış!

Bakterili mama 83 ülkede satılmış!

15 Ocak 2018 Pazartesi 19:10
Bakterili mama 83 ülkede satılmış!
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Bakterili mama 83 ülkede satılmış!

Fransa'da üretilen ve içerisinde salmonella bakterisi bulunduğu için toplatılma kararı verilen 12 milyondan fazla kutu bebek mamasının 83 ülkeye satıldığı ortaya çıktı.

Süt ürünleri, süt tozu ve bebek maması üreticisi Fransız Lactalis firmasının İcra Kurulu Başkanı Emmanuel Besnier Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, içerisinde salmonella bakterisi bulunduğu için toplatılma kararı verilen 12 milyondan fazla kutu bebek mamasının 83 ülkeye satıldığını kaydetti.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire geçen cuma günü yaptığı açıklamada firmanın söz konusu ürünlerin toplatılması işlemlerine başladığını ve üretim tarihine bakılmaksızın Craon'daki tesislerde üretilen tüm ürünleri geri alacağını duyurmuştu. Lactalis firması daha önce sadece 15 Şubat 2017 tarihinden sonra üretilen bebek maması ve kahvaltılık gevrekleri geri çağırmıştı.

Le Maire altıkları bu "radikal karara" gerekçe olarak, ürünlerin ayrıştırılması sırasında yaşanacak gecikme ve zorluğun önlenmesi gösterdi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre geçen günlerde toplatılacağı belirlenen birçok ürünün Fransa'daki birçok büyük süpermarkette yanlışlıkla satıldığı ortaya çıkmıştı.

FRANSA'DA EN AZ 30 BEBEK HASTALANDI

Fransa'da salmonelloz hastalığı teşhisi konulan yaklaşık 30 bebekte, firmanın üretim tesislerindekiyle aynı tip salmonella bakterisi tespit edilmişti. Bunun üzerine Lactalis firması geçen aralık ayında, Şubat 2017'den beri ürettiği tüm ürünleri üç parti halinde geri çağırmıştı.

İspanya'da da bir bebeğin aynı bakteri nedeniyle rahatsızlandığı bildirildi. Yunanistan'daki bir vakanın kaynağının ise henüz araştırıldığı kaydedildi.

Firma Almanya'da bebek maması satışının olmadığını; sadece Président, Galbani veya Salakis markalarıyla peynir satışı yaptığını duyurdu.

Gram-negatif bir bakteri cinsi olan salmonella; tifo, paratifo ve salmonelloz hastalıklarına yol açabiliyor. Salmonella bakterisi her yaş grubunda hastalığa neden olabiliyor. Bebekler, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişiler ise söz konusu bakteriden çok daha ağır etkileniyor.

Son Güncelleme: 15.01.2018 20:15
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