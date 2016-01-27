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Bakire Kız Öğrencilere Burs!

Bakire Kız Öğrencilere Burs!

27 Ocak 2016 Çarşamba 15:54
Bakire Kız Öğrencilere Burs!
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Güney Afrika'da bakire kız öğrencilere burs!
Güney Afrika'da Uthukela Valisi'nin AIDS'in ve istenmeyen hamileliklerin önüne geçmek için bakire öğrencilere burs vermesi, ülkede büyük tartışma yarattı


Uthukela Valisi Dudu Mazibuko'nun bakire kalmaya yemin eden 16 kıza burs vaat ettiği, kız öğrencilerin de burs almaya devam edebilmek için düzenli olarak kontrolden geçmeyi kabul ettiği belirtildi.
BBC'ye konuşan Mazibuko, ödül sisteminin amacının AIDS'le mücadele olduğunu ve kendi kızlarının da kontrolden geçmesinden memnuniyet duyacağını söyledi.

‘BEKARAT TESTİNİN BİR YARARI YOK’

Valinin açıklamaları ülkede tepki yarattı. Kadın İstismarı Karşıtları grubunun sözcüsü Idumeleng Muloko, "Bekaret testlerinin bugüne kadar AIDS'e bir faydası olmadı. Bu testler kızlara saygısızlık anlamına geliyor” diye konuştu.

Çocuk yaşta hamilelik ve AIDS, Güney Afrika'daki en büyük problemlerden biri.

Güney Afrika Eğitim Bakanlığı, okullardaki genç kızlar arasında 2014 yılında 20 bin hamilelik vakası tespit etmişti. Ülke ayrıca, yüzde 17 ile dünyadaki en yüksek AIDS oranına sahip. 
Son Güncelleme: 27.01.2016 17:57
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