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Bakanlardan Evsiz Kalanlara Müjde

BAKAN BAYRAKTAR: "EVSİZ KALAN VATANDAŞLAR, GELECEK YIL YENİ EVLERİNDE OTURUYOR OLACAKLAR

Bakanlardan Evsiz Kalanlara Müjde

BAKAN BAYRAKTAR: "EVSİZ KALAN VATANDAŞLAR, GELECEK YIL YENİ EVLERİNDE OTURUYOR OLACAKLAR

24 Ekim 2011 Pazartesi 19:52
Bakanlardan Evsiz Kalanlara Müjde
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Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ Van'daki Arama Kurtarma Afet Acil Merkezi'nde düzenledikleri basın toplantısıyla deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Şu ana kadar deprem sonucu 273 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Başbakan Yardımcısı Atalay, "Devletin bütün kurumları Van'a, Erciş'e ve bu köylere odaklandı. Herkes kendi görev alanlarında titiz bir çalışma yürütüyor. Ben yarın da çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapacağım. Vatandaşlarımızın daha fazla çadır talebi dışında önümüzde bir sorun yok. Çadırla ilgili tahminleri aşan bir talep, yoksa buraya ulaşan çadır sayısı 6 bini geçti" dedi.

BAKAN AKDAĞ: "184 NUMARALI TELEFONU ARAYANLAR YARALI OLAN YAKINLARI HAKKINDA BİLGİ ALABİLECEK"

Deprem sonrası deprem bölgesine ulaştırılan yardımlar hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "210 kara ambulansı, ağır iklim çadırlarından oluşan 6 hastane, 82 hizmet aracı, 232 uzman doktor, 7 ambulans helikopter, 2 uçak helikopterimiz bölgede. Deprem sonrasında 1300 civarında yaralımız var. Şehir dışından yakınlarını arayanlar oluyor. Bugün itibarıyla 21.30'dan sonra 184 numaralı telefonu arayanlar yakınlarından haber alacaklar."

BAKAN BAYRAKTAR: "EVSİZ KALAN VATANDAŞLAR, GELECEK YIL YENİ EVLERİNDE OTURUYOR OLACAKLAR"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, çadır sorunun çözülmesinin ardından depremzedelerin konteynırlara yerleştirileceğini belirtirken, sonrasında da yeni yapılacak evler için çalışmaların başlatılacağını söyledi. Bakan Bayraktar, "Depremde evsiz kalan vatandaşlarımız, kışı konteynırlarda geçirecekler, gelecek yıl bu zamana kadar yeni konutlarına taşınmış olacaklar" dedi.

Son Güncelleme: 24.10.2011 19:52
Anahtar Kelimeler:
DepremVanVatandaşEvMüjde
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