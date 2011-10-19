Bakanlardan değerlendirme toplantısı

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu saldırıyı değerlendirmek üzere biraraya geldi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'deki terör saldırısının ardından Başbakanlık Merkez Bina'ya geldi.

Erdoğan'ın ardından, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Genelkurmay 2. Başkanı Org. Hulusi Akar Başbakanlık Merkez Bina'ya geldiler.