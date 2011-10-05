BAKANLAR KURULU TOPLANTISI TAMAMLANDI.

Hayvan yetiştiricilerinin eyleme neden olan taleplerini değerlendiren Bakanlar Kurulu, doğrudan gelir desteği oranlarında yeni bir düzenlemeye giderek üreticilere ödenecek rakamları artırdı.

Bakanlar Kurulu, süt üreticilerine verilen desteği de artırırken; navlun ücretlerinde indirime gitti.

Bakanlar Kurulu’nun Başbakan İrsen Küçük başkanlığındaki toplantısı saat 15.00’te tamamlandı.

Toplantıda alınan kararları Kurul Sözcüsü, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu açıkladı.

Hükümetin üretimin devamına desteğini ifade eden Çavuşoğlu, bu kapsamda hayvan üreticilerinin taleplerini değerlendirip doğrudan gelir desteği oranlarını artırdıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, radyo ve televizyon reklamlarıyla ilgili bir de tüzük onaylandığını belirtti.