Bakanlar Kurulu Toplandı.Küçük:' Greve Anlam Veremedim'

Bakanlar Kurulu, Başbakan İrsen Küçük başkanlığında toplandı. Saat 11.20 sıralarında başlayan toplantı öncesinde Başbakan Küçük, gündeme ilişkin bilgiler vererek basının sorularını yanıtladı. Başbakan Küçük, Sendikal Platform’un pazartesi yapılacağını açıkladığı grevle ilgili olarak, bu greve gerek olup olmadığını sorgulamak gerektiğini, karşı çıkılan bazı yasaların mecliste olduğunu ancak Özelleştirme Yasası’nın henüz Bakanlar Kurulu’ndan geçmediğini belirtti. Küçük, “Dolayısıyla bu greve pek anlam veremedim” dedi.

GÜNDEMDE BRTK YASA TASARISI, KAMU GÖREVLİLERİ YASA TASARISI, FAİZLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR VE NÜFUS SAYIMI HAZIRLIKLARI BULUNUYOR

“FAİZLERLE İLGİLİ ÇALIŞMA 10 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR”

“GREVE ANLAM VEREMEDİM”

: Bakanlar Kurulu, Başbakan İrsen Küçük başkanlığında toplandı. Saat 11.20 sıralarında başlayan toplantı öncesinde Başbakan Küçük, gündeme ilişkin bilgiler vererek basının sorularını yanıtladı.

Başbakan Küçük, yoğun bir gündemle toplandıklarını belirterek, geçen hafta Meclis’ten geri çektikleri Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yasa Tasarısı’nın bugün yeniden görüşülerek Meclis’e sevkedilmesinin de gündemde bulunduğunu ifade etti.

Toplumun beklentilerine yanıt verecek yasaların görüşülmek için gündeme alındığını, bunlardan birinin de Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı olduğunu ifade eden Küçük, ilgili kuruluşlar, sendikalar ve siyasi partilerden görüş alınma aşaması tamamlanan yasa tasarısıyla ilgili Meclis’e sevkedildikten sonra da ilgili kesimlerden görüş alacaklarını söyledi.

Reform niteliğindeki bu yasanın yıllardır çalışanların beklentisi olduğunu vurgulayan Küçük, dolayısıyla konsensus sağlayarak oybirliğiyle Meclis’ten geçirilmesi arayışına gireceklerini belirtti.

FAİZLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Gündemdeki bir diğer konunun ise faizlerle ilgili çalışmalar olduğunu ifade eden Küçük, bu önemli konuyla ilgili çalışmaların da sürdüğünü ifade ederek, “Bu konuda 10 binin üzerinde dosyanın mahkeme kapılarında olduğunu biliyoruz. Yani 10 bin üzerinde vatandaşın konusudur” dedi.

Başbakan Küçük, bankaların da görüşlerini almadan hükümetin karar üretmesinin mümkün olmadığına işaret ederek, “Çünkü para politikalarını, ülkedeki mevduatları korumak gerekir. Dengeli bir karar çıkarılması gerekir” şeklinde konuştu.

Bu konuda ilgili uzmanlarla yaptırdıkları çalışmaların rapor olarak Başbakanlığa intikal ettiğini, Vakıflar Bankası yönetiminin bazı çalışmalarının da kendilerine ulaştığını belirten Küçük, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı’nın çalışmalarının da sürdüğünü anlattı.

Başbakan İrsen Küçük, bu konuda Türkiye’den de uzman desteği talep ettiklerini ancak bu konunun basında farklı yansıtıldığını ifade ederek, bunun onay veya görüş için değil birçok konularda olduğu gibi deneyim gerektiren konularda uzman kişilerden yararlanılması; ülkedeki uzmanlarla bir araya gelerek görüşlerin Bankalar Kurulu’na iletilmesi için olduğunu anlattı.

NÜFUS SAYIMI

Nüfus sayımı konusundaki çalışmaların da DPÖ, kaymakamlıklar ve yerel yönetimlerle birlikte devam ettiğini belirten Küçük, 200’ün üzerinde personelin çalıştığı bir alan olduğunu ve AB uzmanlarının da görüşlerinin alındığını ifade etti.

27 Kasım olarak açıklanan tarihin çalışmaların seyrine göre biraz taşabileceğini, bunun doğal olduğunu ancak bu çalışmaların son aşamaya gelmekte olduğunu ve çok gecikmeyeceğini söyleyen Küçük, “Çalışmaların seyrine göre Bakanlar Kurulumuz konuyu yeniden tezekkür ettirecek ancak nüfus sayımı her halükarda yapılacaktır” dedi.

Basının sorularını da yanıtlayan Başbakan Küçük, Van’daki deprem için bölgeye yardım ekibi göndermeyi düşünüp düşünmedikleri yönündeki soruya karşılık, Van’a yardım ekibi oluşturarak Ankara’ya bildirdiklerini ancak ihtiyaç olmadığı bilgisi üzerine gönderilmediğini ancak maddi yardım için Başbakanlık olarak kampanya başlattıklarını anımsatarak çeşitli kesimlerden gelen destek mesajlarının sevindirici olduğunu kaydetti.

Başbakan, Van’daki depremin neden olduğu can kaybı ve zarardan duydukları üzüntüyü yineleyerek, başlattıkları yardım kampanyasına halkın katılımını beklediklerini ifade etti.

“GREVE ANLAM VEREMEDİM”

Başbakan Küçük, Sendikal Platform’un pazartesi yapılacağını açıkladığı grevle ilgili görüşünün sorulması üzerine ise, bu greve gerek olup olmadığını sorgulamak gerektiğini, karşı çıkılan bazı yasaların mecliste olduğunu ancak Özelleştirme Yasası’nın henüz Bakanlar Kurulu’ndan geçmediğini belirterek “Dolayısıyla bu greve pek anlam veremedim” dedi.

Sosyal Sigortalar ile ilgili sıkıntıların gelmiş geçmiş tüm hükümetler tarafından gündeme getirildiğini, bu şekliyle bu kurumunun sürdürülebilirliğinin olmadığını, dolayısıyla bazı tedbirler alınması gerektiğini kaydeden Küçük, şöyle konuştu:

“Her ay 20 milyona yakın açığın sürmesi ve bu açığın Maliye tarafından karşılanması zaten bütçedeki açıkların kapatılması için hükümet ve ilgili bakanlıklar büyük gayret içerisindedir. Dolayısıyla sigortalarla ilgili açığın her ay aynı düzeyde kapatılması mümkün değildir. Bunu da gerçekçi olarak ortaya koymak lazım.”

Başbakan Küçük, YDÜ’deki olayların ardından bazı kişilerin “sorgusuz sualsiz, gözleri kapalı şekilde sınır dışı edildiği” yönündeki iddianın sorulmasına karşılık ise, böyle bir şey olmadığını İçişleri Bakanı’nın Meclis’te açıkladığını anlattı. Küçük, YDÜ’de yaşananların ardından YDÜ Disiplin Kurulu’nun 16 öğrencinin ilişkisini süresiz iptal ettiğini, bunun Bakanlar Kurulu’na intikal etmesiyle de olaylara karışan öğrencilerin ihracına karar verildiğini anlattı.