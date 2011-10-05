BAKANLAR KURULU TOPLANDI.

Başbakan İrsen Küçük, erken seçim için koşulların uygun olması gerektiğini, bu koşullar ortaya çıkmadan erken seçimden bahsedilemeyeceğini belirterek, olası bir erken seçim için de en hazırlıklı partinin her zaman UBP olduğunu söyledi.

Bakanlar Kurulu saat 11.40’da Başbakan İrsen Küçük başkanlığında toplandı.

Başbakan Küçük, Bakanlar Kurulu’na girmeden önce basına yaptığı açıklama sırasında bir soru üzerine, Türkiye ile KKTC arasında ekonomik işbirliği protokolünün Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun başbakanlığı döneminde imzalandığını, kendi dönemlerinde ise uygulanmaya başlandığını ifade etti.

2009 yılında UBP’nin iktidara gelmesi ve Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun, başbakan olmasının ardından CTP - BG’den enkaz devraldığını açıkladığını ve bunun bir gerçek olduğunu kaydeden Başbakan

Küçük, “Eroğlu’nun Cumhurbaşkanı olmadan önceki 14 aylık başbakanlık döneminde ise enkazı ortadan kaldıracak ciddi tedbirlerin alınmadığını” söyledi.

HAYVAN ÜRETİCİLERİ İLE MUTABAKAT

Başbakan İrsen Küçük, Bakanlar Kurulu’nda öncelikli olarak, hayvan üreticileri ile sağlanan mutabakatın ele alınacağını belirtti.

Pazartesi günü hayvan üreticilerinin eylem yaptığını hatırlatan İrsen Küçük, hayvan üreticileri ile mutabakata varıldığını, bunun uygulamaya geçmesi için konunun Bakanlar Kurulu’nda onaylanması

gerektiğini kaydetti.

CUMHURBAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Başbakan İrsen Küçük, bugün, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun bir basın organında yer alan açıklamaları ve erken seçim konusundaki soru üzerine, “Ben de basında okudum. Konuyu

Cumhurbaşkanı’ndan dinlemedim, ama kendisi ile yapılan röportajda özellikle ekonomik konularda kendisine bazı şikayetlerin iletildiğinden söz etti ve hükümetin bazı yanlış kararlarından bahsetti” dedi.

EMEKLİ MAAŞLARINDAN KESİNTİ

“Eroğlu’nun bahsettiği bu yanlış kararların bir tanesinin emekli maaşlarından yapılan kesintiler olduğunu” ifade eden İrsen Küçük, Eroğlu’nun kendi başbakanlık dönemi devam etse böyle bir karar

almayacağını kaydettiğini söyledi.

Başbakan Küçük şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı’nın konuşmasında bahsettiği ekonomik protokol, Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun başbakanlık döneminde TC yetkilisi Cemil Çiçek ile imzalandı. Basına açıklandı ve imza tarihi 22. 1.

2010’dur. Cumhurbaşkanı bu protokolün hazırlanmasına 11 müsteşarın görev aldığından bahsetti ve uygun olmayan tarafların çıkarıldığından bahsetti. Ancak protokolün 19’uncuı sayfasında şöyle bir

hüküm vardır; ‘Vergilendirilmemiş alanların tespit edilmesi’ başlığı altında ‘Vergilendirilmeye konu olabilecek ama halihazırda vergilenmemiş olan alanların yapılacak çalışma neticesinde tespit edilerek

ilgili alanların vergilendirilmesine ilişkin mevzuat düzenlemelerinin yapılması, bu kapsamda vergi kanunlarında mükelleflere sağlanmış olan muafiyetler ve istisna tutulan konular gözden geçirilerek

reel sektöre ciddi katkı sağlamayı gereksiz vergi kayıplarına neden olan muafiyet ve istisnaların kaldırılmasına yönelik çalışmaların yapılması’ şeklinde kural getirildi. Burada muhatap da TC

hükümetidir... Bunun yorumu gayet de açık, ancak TC kanadının da buna ilişkin yorumu emeklilerin bu kapsama girdiği yönünde oldu. Bu zaten kendiliğinden ortaya çıkıyor. Biz de bunu

gerçekleştirdik. Bu Anayasa Mahkemesi’nden döndü ve uygulanmadı.

Ama bu da özellikle, 2010 - 2012 Kamunun Etkinliğinin ve Özel Sektörün Rekabet Gücünün Artırılması Programı’nda mevcuttur. Bu program da Eroğlu’nun başbakanlığı döneminde ifade edildi.”

EKONOMİK SIKINTILAR

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun, bazı ekonomik konularda sıkıntılardan ve bazı tedbirlerin geç alındığından da bahsettiğine dikkat çeken Başbakan İrsen Küçük, Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun 2009

yılında UBP’nin iktidara gelmesiyle başbakan olduğunu ve iktidarı CTP - BG’den devraldığını hatırlattı.

Eroğlu’nun o zaman CTP - BG’den enkaz devraldığını açıkladığını ve bu ifadenin doğru olduğunu belirten İrsen Küçük, “Sayın Eroğlu, Cumhurbaşkanı seçilene kadar 14 aylık başbakanlık dönemi var.

Bu başbakanlık süresi içerisinde de bu enkazın ortadan kaldırılması için herhangi bir tedbir veya ciddi bir tedbirin alınmadığını gördük” dedi.

13’ÜNCÜ MAAŞ KONUSU

13’üncü maaş konusuna da değinen İrsen Küçük, “Bugün nasıl 2011 - 2012 sonunda 13’üncü maaşın sıkıntıda olduğu söyleniyorsa, 2010 yılında da biz, Mayıs 2010’da göreve geldiğimizde de aynı sıkıntılar devam ediyordu. 2010 sonunda verilecek 13’üncü maaşı bir ay gecikmeli verdik çünkü biz de tedbir bulmadık. Bu konuda da bizim aldığımız tedbirler vardır” ifadelerini kullandı.

Küçük, Eroğlu ve Çiçek arasında imzalanan protokolün uygulanmasını kendi dönemlerinde başlattıklarına da dikkat çekti.

ERKEN SEÇİM

Erken seçim konusundaki bir soru üzerine de Başbakan Küçük, bir ülkede erken seçimin yapılabilmesi için bazı koşulların doğması gerektiğini belirterek, bu koşullar ortaya çıkmadıktan sonra erken seçimden söz etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Küçük, “Ülkemizdeki siyasal partilere baktığımızda seçime her zaman en hazırlıklı parti, bizim partimiz yani UBP’dir. Hangi tarihte erken seçim kararı alınırsa alınsın en hazırlıklı UBP’dir ve bu konularda herhangi bir sıkıntısı yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun, “2012 yılının ikinci yarısından sonra Meclis’teki muhalefet partilerinden bir kısmının Meclis’i terk edebileceği duyumları aldığını” ifade ettiğini de hatırlatan Küçük, “UBP; Eroğlu başkanlığında 2004 seçimlerinden sonra 16 ay parlamentoyu terk etmişti. Ama erken seçim olmadı” ifadelerini kullandı.

KURUM ÇALIŞANLARININ MAAŞLARI

Başbakan Küçük, maaş almayan kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili bir soru üzerine de, Maliye Bakanlığı’nın bu konuda çalışması bulunduğunu ve en geç yarın maaşlarının ödeneceğini söyledi