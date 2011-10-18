Bakanlar Kurulu Olağanüstü Toplandi

DEVLETİN K - PET’DEKİ HİSSEDARLIĞININ DEVAM ETMESİ KARARI ALINDI

ÇAVUŞOĞLU: “GELİNEN AŞAMADA SEKTÖRDEKİ PAZAR VE REKABET ŞARTLARININ SAĞLIKLI İŞLEYİŞİNİN DEVAM ETMESİ DE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULARAK KKTC DEVLETİ’NİN ŞİRKETTE HİSSEDAR OLARAK DEVAM ETMESİNE KARAR VERİLDİ”

"ORAN AÇIKLAYACAK DURUMDA DEĞİLİ

Bakanlar Kurulu, KKTC’nin Kıbrıs Türk Petrolleri Şirketi’nde (K - PET) hissedar olarak kalması yönünde karar aldı.

Bakanlar Kurulu’nun Başbakan İrsen Küçük başkanlığında yaklaşık iki saat süren olağanüstü toplantısının ardından açıklama yapan Bakanlar Kurulu Sözcüsü, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu, toplantıda bütçe ve K - PET’deki durumun ele alındığını belirtti.

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Çavuşoğlu, toplantıda ilk olarak ilgili bürokratlarla bütçe çalışmalarının gözden geçirildiğini ifade etti.

K - PET’DE HİSSEDARLIĞA DEVAM

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Petrolleri çalışanlarının bugün Başbakanlık önünde eylem yaptığını hatırlatarak, “Bu vesileyle de gündemlerimizden biri de K - Pet idi” dedi.

K - Pet’teki yüzde 52 hissenin Avusturya kökenli Petrol Ofisi AVM şirketine, yüzde 48’in ise KKTC Devleti’ne ait olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şirketin yüzde 52 hissesinin başka bir yurt dışı şirkete satılacağı bilgisinin ilgili bakanlığa ulaşmasının ardından hükümetin bu hisselerin ülkeye geri getirilmesi için ön alım hakkını kullanacağını açıkladığını belirtti.

İlgili sendikanın bu gelişmeler üzerine greve gittiğini kaydeden Çavuşoğlu, halen ilgili AVM şirketinin yapması gereken işlemlerin istenilen şekilde başlamaması nedeniyle sürecin uzamakta olduğuna dikkat çekti.

Çavuşoğlu, “Bakanlar Kurulu, gelinen aşamada sektördeki pazar ve rekabet şartlarının sağlıklı işleyişinin devam etmesini de gözönünde bulundurarak, KKTC Devleti’nin şirkette hissedar olarak devam etmesine karar verdi” dedi.

Çavuşoğlu, bir soru üzerine, ön alımın yüzde yüzü kapsadığını ve ön alımın ardından da KKTC menşeli şirketlere satışın gündeme geleceğini kaydederek, “Biz her halükarda KKTC Devleti’nin şirkette hissedar olarak devam etmesi yönünde karar aldık... Oran açıklayacak durumda değilim” ifadelerini kullandı.

EYLEM VE BAKANLAR KURULU

Kıbrıs Türk Petrolleri’nin (K - Pet) “satılacağı” iddiasıyla başlattığı süresiz greve devam eden Dev - İş’e bağlı Petrol - İş’in bugün Başbakanlık önünde yaptığı eylem sürerken, Dev - İş Genel Başkanı Mehmet Seyis başkanlığındaki heyet, saat 14.00 sıralarında Başbakan İrsen Küçük tarafından kabul edilmişti.

Sendikanın talebi ile gerçekleştiği belirtilen görüşmenin ardından Dev-İş Genel Başkanı Seyis, görüşmenin olumlu geçtiğini ve Başbakan başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu’nun alacağı karara göre grevin kaldırılabileceğini söylemişti.

Görüşmenin ardından ise Bakanlar Kurulu, Başbakan İrsen Küçük başkanlığında olağanüstü toplanmıştı.