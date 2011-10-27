Bakan'dan deprem vergileri açıklaması

Van Depreminden sonra yeniden kamuoyunun gündemine gelen deprem vergileri ne oldu? Bunun için toplanan vergiler nereye harcandı, sorusuna yanıt Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten geldi.



Tütün ve sigara kaçakçılığı ile mücadele eylem planını açıkladığı basın toplantısında konuşan Şimşek'e, 1999 depreminden sonra çıkarılan vergiler neticesinde yaklaşık 46 ila 48 milyar liralık gelir elde edildiği ve bu vergilerin nereye harcandığı soruldu.





74 MİLYONUN İHTİYACI İÇİN HARCANDI



Şimşek, toplanan vergilerin sağlık, eğitim, duble yollar gibi 74 milyonun ihtiyacını karşılamak için kullanıldığını söyledi. Şimşek, uluslararası vergi uygulamalarında da 'tek bir harcama için vergi toplanması' mantığının doğru bulunmadığının altını da çizdi.





Maliye Bakanı, bu vergilerin kendilerinden önceki hükümet döneminde ‘geçici’ olarak çıkarıldığını; ancak daha sonra yine kendilerinden önceki hükümet tarafından ‘kalıcı’ hale getirildiğini anlattı. Dolayısıyla kendi hükümetleri döneminde ‘deprem’ adı altında bir vergi uygulamaya koymadıklarını, mevcut şekliyle vergi alımına devam ettiklerini söyledi.



Bakan Şimşek, 46 ila 48 milyar lira toplandığına ilişkin rakamın ise doğru olup olmadığına bakması gerektiğini belirtti. Şimşek, sadece sağlık harcamalarına 1 yıl için 44 milyar lira aktarıldığına vurgu yaptı.







MAAŞINI BAĞIŞLAYACAK



Şimşek ayrıca, hükümet olarak deprem yaralarının sarılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtirken, bireysel olarak bir aylık maaşını depremzedeler için bağışlayacağını da duyurdu.





DEPREM VERGİSİ NEDİR?



Marmara depremi sonrasında deprem yaralarını sarmak ve depreme dönük çalışmalar için 26 Kasım 1999’da çıkarılan 4481 sayılı kanun ile Ek Gelir, Ek Kurumlar, Ek Emlak ve Ek Motorlu Taşıtlar vergisi getirildi. Ayrıca Özel İletişim ve Özel İşlem Vergisi adı altında iki yeni vergi uygulamaya girdi.



Özel İletişim ve Özel İşlem Vergisi uygulamaları önce bazı kanunlarla uzatıldı. 2003 yılı sonunda özel işlem vergisi kaldırılarak; özel iletişim vergisi kalıcı hale getirildi.

Buna göre telefon kullanan ve telefon abonesi olan herkes, aboneliğinin başında, Özel İletişim Vergisi ödüyor. Yeni aboneler için ödenecek vergi tutarı her yıl başında, yeniden değerleme oranında artırılıyor. 2011 yılı için 34 lira olarak belirlenen yeni abone vergisi; 2012 yılında yüzde 10 civarında artarak 38 liraya yükselecek.



Telefon aboneleri ayrıca konuşma ücretlerinin yüzde 25’i oranında da özel iletişim vergisi ödüyor. Maliye, 2011 yılında 4.4 milyar lira özel iletişim vergisi toplamayı planlıyor. Bu yılın 9 ayında toplanan vergi ise 3.3 milyara ulaşmış bulunuyor