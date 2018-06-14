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Bakan kadınları uyardı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle yatmayın!

Rus kadınların Dünya Kupası için ülkeye gelecek erkeklerle birlikte olmamaları gerektiğini belirten Rus bakan, bunun ailelerin parçalanmasına sebep olabileceğini söyledi.

Bakan kadınları uyardı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle yatmayın!

Rus kadınların Dünya Kupası için ülkeye gelecek erkeklerle birlikte olmamaları gerektiğini belirten Rus bakan, bunun ailelerin parçalanmasına sebep olabileceğini söyledi.

14 Haziran 2018 Perşembe 18:41
Bakan kadınları uyardı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle yatmayın!

2018 Dünya Kupası öncesinde Rusya Aile, Kadın ve Sosyal Politika Bakanı Tamara Pletneva'dan Rus kadın vatandaşlara uyarı geldi. Rus kadınlarını Dünya Kupası'na gelecek taraftarlar ile yatmamaları hakkında uyaran Pletneva, olumsuz sonuçlar doğmasından endişe ettiğini söyledi.

''AİLELERİN PARÇALANMASINA SEBEP OLABİLİR''

Tamara Pletneva, yaptığı açıklamada ''Ülkemize gelecek bir çok insan ile birlikte olmak ailelerin parçalanmasına neden olabilir. Özellikle farklı bir ırktan olması halinde. Kendi ülkemiz içinde evlilikler görmeyi isterim. Hangi ülkeden olursa olsun Rus vatandaşı olmaları halinde iyi bir aile inşa edilebilir, çocuklar daha rahat büyütülür. Milliyetçi birisi değilim ama işin doğası bu.'' sözlerini kullandı.

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2 BUÇUK MİLYON BİLET SATILDI

Dünya Kupası için 2.5 milyon bilet satın alınırken Rusya'ya dünyanın dört bir yanından taraftarların gelmesi bekleniyor. Ülkeye yurt dışından en çok gelecek taraftarlar iseAmerika, Brezilya, Kolombiya ve Almanya'dan gelecek.

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