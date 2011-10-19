Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Bakan Günay gözyaşlarını tutamadı

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Hakkari'deki hain saldırıları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı..

Bakan Günay gözyaşlarını tutamadı

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Hakkari'deki hain saldırıları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı..

19 Ekim 2011 Çarşamba 11:52
Bakan Günay gözyaşlarını tutamadı
banner238

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Osman Hamdi Bey ve Amerikalılar Sergisini gezmek için Tepebaşı'ndaki Pera Müzesi'ne geldi. Bakan Günay sergiyi gezmeden önce Hakkari'deki hain saldırıları değerlendirdi.

"BUNLAR NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?" Oldukça duygulandığı görülen Günay, Hakkari'ye gittiğini hatırlatarak, "Geldiğimiz yer çok üzüntü verici 22 benim şu anda aldığım haber 26. Herkesin annesi babası var. Bunlar ne yapmaya çalışıyor? Bu insanlar askere polise kadına çocuğa silah sıkan insanlar ne yapmaya çalışıyorlar ? Nasıl bir dünya yaratmaya çalışıyorlar?

Türkiye Ortadoğu görmeye çalışıyorlar? Dünyanın her yerinde bu yöntemler artık bitti. Bu nasıl çağdışı bir anlayıştır? Hala silahla adam öldürerek sonuç almaya çalışıyorlar? Bu insanlık suçu . Bütün insanlığa karşı bir büyük cinayet " dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Bakan Günay açıklamasının ardından gazetecilere teşekkür ederek, "Birşey söyleyecek durumda değilim daha fazla " dedi. Günay'ın daha sonra gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Mendiliyle gözyaşlarını silen Bakan Günay, "İsterseniz buradan sonra ayrılalım. Çünkü sergiyi gezerken söyleyecek birşey yok" diyerek çekim yapılmasını istemedi.

Son Güncelleme: 19.10.2011 11:52
Anahtar Kelimeler:
BakanşehitKültürTurizmÇukurcaGünay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim