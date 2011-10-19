Bakan Günay gözyaşlarını tutamadı

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Osman Hamdi Bey ve Amerikalılar Sergisini gezmek için Tepebaşı'ndaki Pera Müzesi'ne geldi. Bakan Günay sergiyi gezmeden önce Hakkari'deki hain saldırıları değerlendirdi.

"BUNLAR NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?" Oldukça duygulandığı görülen Günay, Hakkari'ye gittiğini hatırlatarak, "Geldiğimiz yer çok üzüntü verici 22 benim şu anda aldığım haber 26. Herkesin annesi babası var. Bunlar ne yapmaya çalışıyor? Bu insanlar askere polise kadına çocuğa silah sıkan insanlar ne yapmaya çalışıyorlar ? Nasıl bir dünya yaratmaya çalışıyorlar?

Türkiye Ortadoğu görmeye çalışıyorlar? Dünyanın her yerinde bu yöntemler artık bitti. Bu nasıl çağdışı bir anlayıştır? Hala silahla adam öldürerek sonuç almaya çalışıyorlar? Bu insanlık suçu . Bütün insanlığa karşı bir büyük cinayet " dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Bakan Günay açıklamasının ardından gazetecilere teşekkür ederek, "Birşey söyleyecek durumda değilim daha fazla " dedi. Günay'ın daha sonra gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Mendiliyle gözyaşlarını silen Bakan Günay, "İsterseniz buradan sonra ayrılalım. Çünkü sergiyi gezerken söyleyecek birşey yok" diyerek çekim yapılmasını istemedi.