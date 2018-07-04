Baidu Sürücüsüz Otobüs Üretimine Başladı

Çin'in arama motoru Baidu'nun sürücüsüz otobüs üretimine başladığı bildirildi.

Şinhua'nın haberine göre, Baidu'nun Üst Yöneticisi RobinLi, bir konferansta yaptığı konuşmada, Baidu'nun sürücüsüz otobüs üretimine başladığını belirterek, otonom sürüş platformunun son sürümü Apollo3.0'la desteklenen sürücüsüz otobüs "Apolong"un Çin'de ve yurt dışında trafiğe çıkabileceğini söyledi.

RobinLi, otobüs üreticisi KingLong ile ortaklaşa üretilen sürücüsüz otobüslerin Çin'in birçok kentinde ticari amaçlı olarak da kullanılacağını ifade etti.

Çin'de 2000'de RobinLi tarafından kurulan internet şirketi Baidu, ülkenin Google'ı olarak da biliniyor. Şirket, arama motoru olarak hizmet vermesinin yanı sıra kullanıcılara video ve sosyal paylaşım platformları, e-kitap, çeviri, yemek siparişi gibi çeşitli alt uygulamalar da sunuyor.

Günlük aktif kullanıcı sayısı bir milyarı aşan Baidu'nunDuer adlı yapay zeka destekli sesli asistan uygulaması da bulunuyor.

Son yıllarda bilişim şirketlerinden otomobil üretici firmalara birçok kuruluş, otonom araç teknolojisi üzerine çalışma yapıyor. Uluslararası rekabetin arttığı bu alanda Baidu'nun yanı sıra araç kiralama şirketi Uber, arama motoru Google ve Apple ön plana çıkıyor.

