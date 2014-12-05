Bahreyn'de Kadın Aktiviste 3 Yıl Hapis

KRAL'IN FOTOĞRAFINI YIRTTIĞI GEREKÇESİYLE AKTİVİST HAVACE, 3 YIL HAPİS VE 8 BİN DOLAR PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Bahreyn'de "rejimi devirme" suçlamasıyla açılan davada ömür boyu hapse mahkum edilen aktivist Abdulhadi el-Havace'nin kızı Zeynep El-Havace'nin, Kral Hamad Bin İsa Al Halife'ye hakaret ettiği gerekçesiyle 3 yıl hapis ve 8 bin dolar para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Ülkedeki çeşitli insan hakları kuruluşlarıyla Havace'nin avukatı Muhammed El Vesti, Bahreyn Mahkemesi'nin Havace'yi Krala hakaret suçundan 3 yıl hapis ve 8 bin dolar para cazasına çarptırdığını belirtti.

Havace'nin avukatları karara itiraz edeceklerini ifade etti.

Krala hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Havace,geçen ekim ayında, Kral'ın fotoğrafını yırttığı için gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilmiş ve 8 aylık hamile olduğu için serbest bırakılmıştı.

Havace'nin kız kardeşi Meryem el-Havace de geçen salı, "polise saldırdığı" gerekçesiyle gıyabında bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Konuyla ilgili henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Bahreyn, 14 Şubat 2011'den bu yana Şiilerin yönetim karşıtı protestolarına sahne oluyor. Şubat ayında onaylanan yeni bir yasayla Kral Hamad Bin İsa Al Halife'ye hakaret suçu işleyenlerin, 7 yıla kadar hapis ve 10 bin Bahreyn Dinarı (yaklaşık 55 bin Türk Lirası) para cezasına çarptırılacağı açıklanmıştı.