Bahreyn\'deki Seçimlerin İkinci Turu İçin Oy Verme İşlemleri Başladı

Manama, 1 Aralık 18 (.): Bahreyn\'de genel ve yerel seçimlerin ikinci turu için oy verme işlemi başladı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA\'nın haberinde, ülkenin farklı bölgelerinde oy verme işlemlerinin yerel saatle 08.00\'de başladığı belirtildi.

Haberde, tüm illerde oylama sürecinin başlamasıyla birlikte seçmenlerin oy kullanmaya yoğun katılım gösterdiği ifade edildi.

Şİİ MUHALEFET PARTİSİ VİFAK HAREKETİ\'NDEN BOYKOT ÇAĞRISI

Bahreyn\'de faaliyetleri durdurulan Şii muhalefet partisi Vifak Hareketi, sosyal medya hesapları aracılığıyla seçimlerin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

İkinci tur için oy verme işlemi, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için Bahreyn büyükelçilikleri, konsoloslukları ve diplomatik temsilciliklerinde 27 Kasım\'da gerçekleştirilmişti.

Bahreyn\'de genel ve yerel seçimlerin birinci tur oylaması 24 Kasım\'da yapılmıştı.

Bahreyn\'de son 16 yılda 5\'inci defa genel seçime gidiliyor.

Ülke genelinde 40 seçim bölgesinde il ve ilçelerde kurulan 54 sandıkta toplam 293 adaydan 40\'ı meclis sandalyesi, 137 adaydan 30\'u da belediye meclisi için yarışıyor.

Bahreyn\'de milletvekili seçimlerinde 365 binden fazla kişi, yerel seçimlerde ise yaklaşık 286 bin kayıtlı seçmen oy kullanma hakkına sahip.

(AA/TUĞ/YIL)