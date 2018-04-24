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Bahçe makasıyla sevgilisinin cinsel organını kesti… İşte nedeni…

Arjantin'de bir kadın sevgilisine bahçe makasıyla saldırarak cinsel organını kesti. Kadının duruşma öncesi verdiği ifade olayın sebebini ortaya çıkardı.

Bahçe makasıyla sevgilisinin cinsel organını kesti… İşte nedeni…

Arjantin'de bir kadın sevgilisine bahçe makasıyla saldırarak cinsel organını kesti. Kadının duruşma öncesi verdiği ifade olayın sebebini ortaya çıkardı.

24 Nisan 2018 Salı 23:39
Bahçe makasıyla sevgilisinin cinsel organını kesti… İşte nedeni…

Arjantin’in Cordoba şehrinde yaşanan olayda, Brenda Barattini sevgilisi Sergio Fernandez’e uyuduğu sırada bahçe makasıyla saldırdı. Fernandez’in cinsel organını kesen kadın, ortalığı kana bulayan olay sonrası polis ve ilk yardım ekiplerine haber verdi.

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Cinsel organının yüzde 90’ı kesildiği belirlenen Fernandez hastaneye kaldırılırken, Barattini ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme öncesinde olayla ilgili ifadesi ortaya çıkan 26 yaşındaki Barattini, sevgilisine neden saldırdığını söyledi.

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Barattini, “Sevgilimin cinsel organını kestim çünkü, ikimizin seks kasetini arkadaşına vermişti. Ben kendimi koruyordum” dedi. Amacının Fernandez’i öldürmek olmadığını söyleyen Barattini, “Kan görünce panikledim ve yardım” ifadelerini kullandı.

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Barattini önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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