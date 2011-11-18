Bahar ortaya çıktı

Karısının, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kaçırılıp işkence gördüğü iddiasıyla polise ihbarda bulunan Hasan Çelikten'in eşi Bahar Çelikten, dün polisin aramaları sonucu bulundu.



Hasan Çelikten, eşinin hayatından endişe ettiğini söyleyerek, polise yardım çağrısında bulunmuştu. Polis de bu çağrıya uyarak, Bahar Çelikten'i aramaya başladı. Dün polisin araması

sonuç verdi ve Bahar Çelikten bulundu. Polis, Bahar Çelikten'i nerede bulunduğu açıklamazken, Bahar Çelikten'in eşi Hasan Çelikten, eşinin bulunmasına sevindiğini söyledi.



Bahar Çelikten'in beden sağlığının yerinde olduğunu söyleyen eş Hasan Çelikten, eşinin psikolojisinin bozulduğunu bu yüzden de polisin Bahar Çelikten'i arkadaşının evine göndererek, 1-2

gün kafasını dinlemesini söylediğini belirtti.