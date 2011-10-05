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Bağış:'Rum tarafı numara çeker.''

Rum Kesiminin her yıl İlerleme Raporu yayımlanmadan önce bir takım krizler yarattığını belirtti.

Bağış:'Rum tarafı numara çeker.''

Rum Kesiminin her yıl İlerleme Raporu yayımlanmadan önce bir takım krizler yarattığını belirtti.

05 Ekim 2011 Çarşamba 13:43
Bağış:'Rum tarafı numara çeker.''
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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Kıbrıs Rum Kesiminin her yıl İlerleme Raporu yayımlanmadan önce bir takım krizler yarattığını belirterek, ''Kıbrıs paragrafını etkilemek için bir takım

numaralar çeker. Biz bunlara artık alıştık'' dedi.

Bağış, AB Bakanlığında, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Laurent Bili'yi kabulünde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB İlerleme Raporuyla ilgili şu anda ortalıkta taslak çalışmalar bulunduğunu kaydederek,

raporun aslı yayınlanmadan yorum yapmasının doğru olmayacağını söyledi.

AB Bakanı Bağış, Kıbrıs Rum Kesiminin her yıl İlerleme Raporu yayımlanmadan önce bir takım krizler yarattığını, rapor üzerinde etki yapmaya çalıştığını ifade ederek ''Kıbrıs paragrafını etkilemek için bir

takım numaralar çeker. Biz bunlara artık alıştık. Onun için de özellikle o paragrafın yazılma sürecinde komisyon üzerinde nasıl baskı yaptıklarını görüyoruz'' diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Ban Ki mun'un Kıbrıs'ta kapsamlı çözüm için çaba ortaya koyduğunu ve bu konuda hummalı görüşmelerin devam etiğini bildiren Bağış, ''Bir yandan tarihle yarışırcasına Genel

Sekreterin ortaya koyduğu takvime uymaya çalışan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Karşısında da durup dururken sanki Akdeniz'in doğal kaynakları gazozmuş da gazı kaçacakmış gibi nereden icap

ettiyse petrol aramaya kalkan Kıbrıs Rum Kesimi var. Bunu uluslararası camianın, özellikle de AB Komisyonunun dikkatine getirmemiz gerekiyor'' dedi.

Strasbourg'da yaptığı görüşmelerde bunu vurguladığını anlatan Bağış, bütün bu çabaların rapor öncesi bir hava yaratmak için olduğunu belirterek, ''Ama bu sefer ters tepmelidir. Uluslararası kamuoyu

özellikle AB ülkeleri Rum Kesiminin mantıksız bir şekilde enerji faslının açılmasını engellemesine artık dur demelidir'' dedi.

Konuşmasında Fransa'nın Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadelede gösterdiği duyarlılığa teşekkür eden Bağış, yarın Fransa İçişleri Bakanını Ankara'da ağırlayacaklarını belirtti.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Laurent Bili ise Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki ülke arasında teröre karşı yürütülen işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Bili, Fransa İçişleri Bakanı Claude Gueant'ın yarın Ankara'ya yapacağı ziyaretle bu işbirliğinin daha da geliştirileceğini kaydetti.

Son Güncelleme: 05.10.2011 13:43
Anahtar Kelimeler:
BağışRum TarafıAvrupa Birliği
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