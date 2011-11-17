Bağış Rumların Dönem Başkanlığı'nda İlişki Kurmayız

Türkiye Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin hedefinin Kıbrıs'ta kalıcı adil bir çözümü sağlamak olduğunu belirtti.

Egemen Bağış, Rum dönem başkanlığında, 6 ay boyunca fasıl açmamanın Türkiye'ye hiç bir şey kaybettirmeyeceğini de belirterek, ''6 aylık ilişkilerde Komisyon ve Avrupa Parlamentosu ile ilişkiler devam eder ama Rumlarla, dönem başkanı diye ilişki kurmayız'' dedi.

Bağış, Türkiye 2012 Bütçesi’nin görüşülmeye başlandığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, ''Bugün Türkiye'de Türkçülük yapmak kolaydır. Uluslararası platformlard Türkiye'ye farklı hisler besleyen gruplar önünde gidip Türkiye'yi savunmak ayrı cesaret ister. Hamd olsun bizde de o bulunmaktadır'' diye konuştu.

Hükümetin AB konusunda ''akıl tutulması içerisinde olduğunu'' söylemenin haksızlık olacağını belirten Bağış, AB'ye üyelik sürecinin çok sayıda faydası olduğunu anlattı.

Bağış, AB sürecinde kendilerinden önce gösterilen hiçbir çabayı yok saymadıklarını belirterek, AB'nin yolunun TBMM Genel Kurulundan geçtiğini ifade etti.

AB İlerleme Raporu'nu bir karne olarak kabul edemeyeceğini belirten Bağış, ''Dokunulmazlık diyorsunuz, dokunulmazlıktan yararlansın diye birisini milletvekili adayı gösteren bir partinin üyesi değilim'' diye konuştu.

Bakan Bağış, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, AB üyesi ülkeleri en çok ziyaret eden Başbakan olduğununu, kendisinin AB ülkelerine 3 yılda 100'ün üzerinde ziyaret gerçekleştirdiğini, sadece Brüksel'e 28 kere gittiğini söyledi.

''Böyle bir durumda 'AK Parti istiyor mu demek?' haksızlıktır'' diyen Bağış, Kıbrıs'ta hakkaniyetli olmayan bir çözüm için muhalefetin desteğini istemeyeceklerini bildirdi.

Bağış, ''Hiç bir ülkenin önüne çıkarılmayan siyasi engelleri önümüze çıkaran, hiç bir ülkeye uygulanmadığı kadar fasıl engellemesi yapan bir AB hiç eleştirilmeyecek de Türkiye Cumhuriyeti'nin Hükümeti eleştirilecek, bu haksızlık olur. AB'nin asıl endişe kaynağı, -yanlış anlaşılmasın- Ankara kriterleri değil, CHP iktidarlarının o geçmişte tek parti döneminden kalan kriterleridir, onların bir daha gelmemesi için bizim hep birlikte çalışmamız, çabalamamız lazım.'' dedi.

RUM DÖNEM BAŞKANLIĞI

Avrupa Birliği Bakanı Bağış, ''Rum dönem başkanlığında ne yapacaksınız?'' sorusuna verdiği yanıtta, bir aday ülkenin dönem başkanlığı ile muhatap olduğu 2 tür toplantı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

''Birisi fasıl açıp kapanma toplantıları. Biz bir yıldır fasıl açmadık. Rum dönem başkanlığında, 6 ay boyunca fasıl açmamak Türkiye'ye hiç bir şey kaybettirmez. Varsın fasıl açılmasın. Rum Kesiminin tam üyeliği, sizin partinizin iktidar ortağı olduğu 1999 Helsinki Zirvesinde alınan bir karardır.

İkincisi de Ortaklık Konseyi toplantısı. Biz bu toplantıyı Fransa dönem başkanlığında bile tehir ettik, yine tehir ederiz. 6 aylık ilişkilerde Komisyon ve Avrupa Parlamentosu ile ilişkiler devam eder ama Rumlarla, dönem başkanı diye ilişki kurmayız.''

BOZKIR

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, AB'ye üyelik sürecinin siyasi nedenlerden ötürü bloke edildiğini belirterek, ''Türkiye limanlarını açarak, Kıbrıs'ta taviz vererek fasıl açmaya razı olsaydı bugünkü tabloyu konuşmayacaktık'' dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, AB ile ilgili konular üzerinde 11 yıl kesintisiz görev yaptığını söyledi.

Avrupa Birliği Bakanlığının, kuruluşundan bu yana örnek bir yapılanma olarak görev yaptığını belirten Bozkır, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Hiçbir genişleme sürecinde görülmemiş bir müzakere süreci yürütülüyor Türkiye açısından. Zamanında alınan yanlış kararlar sonucunda komünizmden yeni çıkmış ülkeler grubuyla müzakere etmek mecburiyetinde bırakılmışız. Türkiye'nin müzakere performansıyla diğer ülkeleri mukayese etmek doğru değil. Bu ülkeler her şeye 'evet' diyerek AB üyesi oldu. Türkiye ise menfaatine olmayan şeylere 'evet' demediği için bu tabloyla karşı karşıya kaldı. AB'ye üyelik sürecinde siyasi nedenlerden ötürü fasıllar bloke edilmeseydi böyle olmayacaktı. Eğer Türkiye limanlarını açarak, Kıbrıs'ta taviz vererek, fasıl açmaya razı olsaydı bugünkü tabloyu konuşmayacaktık.''

PİRİ REİS KONUSUNDA TARTIŞMALAR

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ise, Piri Reis'in, Kıbrıs'ın güneyindeki araştırmalarının tamamladığını, verilerin işlenmesine başlandığını, verilerin iki aylık süre içinde sonuçlarının alınacağını ve açıklanacağını ifade etti.

Bakan Yılmaz, TPAO'nun ikinci sismik araştırma gemisini Norveç'ten kiraladığını, yeni bir alım yapım çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Türkiye ile Romanya arasında imzalanan denizcilik anlaşmasının uygun bulunmasına dair tasarı üzerinde söz alan CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise, Türkiye'de dış politikanın belirsizliğe doğru gittiğini ileri sürdü.

Çıray, ''Dışişleri Bakanı ve Başbakan'ın stratejik vizyonu, İsrail ile şova dayalı, İsrail'e ödetilemeyen efelenmelerinin sonucu 9 vatandaşın hayatına mal oldu. Piri Reis güya Doğu Akdeniz'deki petrol arama haklarımızı göstermek için Kıbrıs açıklarına gönderildi ama Rumları caydıramadı. Piri Reis'e yedek parça bile bulamadınız'' dedi.