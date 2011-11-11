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Bağış Rum Yönetimi Budalaca Davranıyor

Kıbrıs Rum kesiminin kabadayılık yaparak süreci rehin alamayacağını vurguladı

Bağış Rum Yönetimi Budalaca Davranıyor

Kıbrıs Rum kesiminin kabadayılık yaparak süreci rehin alamayacağını vurguladı

11 Kasım 2011 Cuma 16:19
Bağış Rum Yönetimi Budalaca Davranıyor
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Türkiye AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Rum yönetiminin şımarıklığının'' Kıbrıs sorununun çözülmemesinde en büyük etken olduğunu kaydederek, AB'deki kalan 26 üyenin ''budalaca

davranan'' Kıbrıs Rum yönetimini uyarmasını istedi.

Estonya Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye'nin AB üyelik süreciyle ilgili konferans veren Bağış, AB'deki ortaklarına enerji faslını engelleyen Kıbrıs Rum kesimine açıkça ''Bunu yaparak Avrupa'nın çıkarlarına

zarar veremezsin'' demesi gerektiğini belirtti.

Bağış, ''BM sürecindeki kapsamlı çözüm müzakerelerinin en kritik döneminde eğer varsa petrol oradan kaçıyormuş gibi hemen sondaja başlayarak basitçe provokasyon yapan'' Kıbrıs Rum kesiminin

kabadayılık yaparak süreci rehin alamayacağını vurguladı.

Bağış, bir başka soru üzerine, ''Dürüst olmak gerekirse Avrupa'nın parasının peşinde değiliz. Türkiye, AK Parti iktidarındaki son 9 yılda AB parası alan birçok ülkeden daha fazla yollar, okullar ve

havaalanları inşa etti. Son 9 yılda tarıma onlardan daha fazla yatırım yaparak tarımsal üretimimizi 3'e katladık. Türkiye, AB üyeliğinin kendisine çok fazla ekonomik fayda sağlayacağı hissini taşımıyor''

dedi.

Türkiye'nin AB üyeliğinin iki taraf için de kazan-kazan ilişkisi olduğunu vurgulayan Bağış, AB içinde bazı dar görüşlü çevrelerin de bunu anlaması için biraz daha bekleyeceklerini ifade etti.

Son Güncelleme: 11.11.2011 16:19
Anahtar Kelimeler:
RumTürkiyeAvrupaEgemen Bağış
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