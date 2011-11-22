Bağış 20 fasıldan 17'sinin siyasi blokajlar nedeniyle açılmıyor

Türkiye Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AB ile müzakerelerde 20 fasıldan 17'sinin siyasi blokajlar nedeniyle açılamadığını belirterek, ''Yaptığımız ön çalışmalar

göstermektedir ki siyasi blokajların kalkması halinde Türkiye, Komisyon ve Konsey'deki bütün bürokratik süreçler de dahil olmak üzere 18 ayda 15 faslı açabilecek durumdadır'' dedi.

Bağış, CHP İstanbul Milletvekili, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanvekili Umut Oran'ın soru önergesine, yazılı yanıt verdi.

Bağış, AK Parti hükümetlerinin, AB katılım sürecini, Cumhuriyet'in ilanından sonraki en önemli çağdaşlaşma projesi olarak kabul ettiğini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu milli davaya en fazla hizmet eden Cumhuriyet hükümeti olduğunu belirtti.

Hükümetin, 1959'dan bu yana devam eden süreçte, 45 yıl sonra müzakerelerin başlamasını sağladığını ifade eden Bağış, göreve geldiklerinden bu yana AB sürecini vatandaşa anlatmak için ellerinden geleni yaptıklarını, bu doğrultuda önemli bir mesafe katettiklerini vurguladı.

Müzakerelere konu olan 33 faslın kapatılabilme aşamasına gelebilmesi için önce açılmasının gerektiğine işaret eden Bağış, bugüne kadar 13 faslın müzakerelere açıldığını anımsattı. Bağış, ''Dolayısıyla 33 faslın değil, 13 faslın bir adedi kapatılmıştır. Herkes tarafından bilinmektedir ki geriye kalan 20 faslın 17'si siyasi blokajlar nedeniyle açılamamaktadır. Yoksa bu siyasi blokajlı fasıllar arasında açılış kriteri olmayan ya da bizim açılış kriterlerini zaten karşıladığımız fasıllar da bulunmaktadır. Yaptığımız ön çalışmalar göstermektedir ki siyasi blokajların kalkması halinde Türkiye, Komisyon ve Konsey'deki bütün bürokratik süreçler de dahil olmak üzere 18 ayda 15 faslı açabilecek durumdadır'' dedi.

“KAPANDIĞININ İLAN EDİLEMEYECEĞİ ANLAMINA GELİYOR”

Bağış, 13 faslın sadece 1'inin kapatılabilme nedeninin 11 Aralık 2006 tarihli AB Konseyi kararı olduğunu anımsattı. Bağış, Konsey kararının, Ankara Anlaşması'na Ek Protokol'den kaynaklanan yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi şartına bağlı olarak hiçbir faslın kapatılamayacağını,Malların Serbest Dolaşımı, Yerleşme ve Hizmet Sunumu Serbestisi, Mali Hizmetler, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Balıkçılık, Ulaştırma Politikası, Gümrük Birliği ve Dış İlişkiler başlıklı 8 faslın müzakerelere açılmayacağını belirttiğini anımsattı. Bağış, bu kararın, Türkiye'nin, herhangi bir fasılda kendisine bildirilen teknik kapanış kriterlerinin tamamını karşılasa bile o faslın müzakere sürecinin, resmi prosedürleri çerçevesinde kapandığının ilan edilmeyeceği anlamına geldiğini belirtti. Bağış, Türkiye'nin, Trans Avrupa Ağları ile İşletmeler ve Sanayi Politikası fasıllarında bütün kapanış kriterlerini yerine getirmesine rağmen, bu fasılların kapandığının resmi olarak ilan edilememesini örnek gösterdi. Bağış, bu nedenle, bu iki faslın kapandığını ilan eden Hükümetlerarası Konferans toplantısının yapılamadığını ifade etti.

“AB ÜYELİĞİ TBMM’DEN GEÇER”

Bakan Bağış, Türkiye'nin kapanış kriterlerini sağlamasına rağmen, fasılların açılmasını engelleyen Konsey kararı dışında Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı olarak bazı fasılların açılmasını engellediğine işaret etti.

Bağış, Fransa'nın tam üyelik ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 5 faslı (Tarım ve Kırsal Kalkınma, Ekonomik ve Parasal Politika, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, Mali ve Bütçesel Hükümler ve Kurumlar), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise ilişkilerin normalleştirilmesi şartına bağlı olarak 6 faslı (Eğitim ve Kültür, Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası, Yargı ve Temel Haklar, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, İşçilerin Serbest Dolaşımı, Enerji) bloke ettiğini açıkladığını anımsattı.

Egemen Bağış, ''Bu blokajların kaldırılması için sadece iktidar değil, muhalefet partilerimizin de gerekli çabayı göstermeleri gerekir. Yüce Meclisimizde sadece İlerleme Raporu ile ilgili değil, Türkiye-AB ilişkilerinin her boyutuyla tartışılmasını arzu ederiz. Her zaman dediğimiz gibi Türkiye'nin AB üyeliği TBMM'den geçer'' dedi.