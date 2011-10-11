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Bağımsız Kesim Ekipleri Birliği:''Vatandaş Olmayan Kontraktörlük Yapamaz''.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın izin verirken dikkatli olmasını istedi.

Bağımsız Kesim Ekipleri Birliği:''Vatandaş Olmayan Kontraktörlük Yapamaz''.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın izin verirken dikkatli olmasını istedi.

11 Ekim 2011 Salı 11:37
Bağımsız Kesim Ekipleri Birliği:''Vatandaş Olmayan Kontraktörlük Yapamaz''.
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Bağımsız Kesim Ekipleri Birliği, narenciye hasadı yapan kontraktörlerin vatandaş olması ve kaçak işçiliği önlemek için bu işi yapanların kontraktörlere bağlı çalışması gerektiğini belirterek, Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın izin verirken dikkatli olmasını istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Tuncer İşkey başkanlığındaki Bağımsız Kesim Ekipleri Birliği heyetini kabul etti.

Ünverdi, Sosyal Sigorta primleriyle ilgili af kararının, sosyal güvenlik sistemi açısından önemine işaret ederek, tüm işveren ve çalışanların bu kolaylıktan yararlanması ve herkesin sosyal güvenlik

sistemine dahil olması için duyarlılık gösterilmesi çağrısı yaptı.

Ziyarette konuşan Bağımsız Kesim Ekipleri Birliği Başkanı İşkey, “Narenciye İhracatçılar Birliği Başkanı’nın televizyonları dolaşıp kesim işçisi getirteceklerini söylemesini şiddetle kınadıklarını” belirterek,

buna fırsat vermeyeceklerini kaydetti.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sorunların üstesinden geleceklerini ve narenciyenin dalında kalmayacağını belirten İşkey, hükümetin Sosyal Sigorta prim affıyla ilgili kararını takdirle karşıladıklarını belirtti

ve teşekkür etti.

İşkey, televizyon programlarında ve köşe yazılarında “insanları rencide etmeyecek ifadeler kullanılması” talebini de dile getirdi.

Tuncer İşkey, geçen yıl narenciye hasadına gecikmeli başladıklarını; 44 kontraktörle bin 160 işçi çalıştığını, ardından 200 işçi daha getirtildiğini belirterek, “Tek ricamız, kimlik sahibi olmayanların

kontraktörlük yapmamasıdır. Kaçak işçi sorununu önlemek için, bu işi herkesin yapmasına izin vermeyin. İzin verirken, birliklerden belge almadan izin vermeyin” diye konuştu.

ÜNVERDİ: “ÖNERİLERİNİZİ HER ZAMAN İLETİN”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi de, narenciye sektörünün önemine işaret ederek, devamlılığı için çalışanlarda önceliğin vatandaşlara verilmesi, ihtiyaç karşılanamazsa dıştan işçi

getirilmesi gerektiğini söyledi.

Sektördeki sorunların işbirliği ve diyalogla çözümlenmesinden yana olduklarını belirterek, birliğin önerilerini her zaman iletmesini isteyen Bakan Ünverdi, çalışanların hak ve menfaatlerini korumak için

bunun şart olduğunu kaydetti.

Şerife Ünverdi, Anavatan Türkiye’yle et ve tırnak gibi olduklarını belirterek, söylemlere dikkat edilmesi gerektiğini de belirtti.

Birliğin, Sosyal Sigorta prim affıyla ilgili karara desteğine teşekkür eden Ünverdi, herkesin sosyal güvenlik sistemine dahil olabilmesi için bu olanaktan yararlanması çağrısı yaptı. Ünverdi, güçlü bir sosyal

güvenlik sisteminin, çalışanları daha iyi koruduğuna işaret ederek, sigorta primlerini yatırmayan tüm işveren ve çalışanların aftan yararlanarak sisteme katılmasını istedi.

Son Güncelleme: 11.10.2011 11:37
Anahtar Kelimeler:
VatandaşBağımsızşerife ünverdiSektör
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