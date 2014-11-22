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Bağdat'ta Meydana Gelen Patlamalarda 5 Kişi Öldü, 21 Kişi Yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen patlamalarda, aralarında askerlerin de bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bağdat'ta Meydana Gelen Patlamalarda 5 Kişi Öldü, 21 Kişi Yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen patlamalarda, aralarında askerlerin de bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

22 Kasım 2014 Cumartesi 20:50
Bağdat'ta Meydana Gelen Patlamalarda 5 Kişi Öldü, 21 Kişi Yaralandı
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Bağdat, 22 Kasım 14 (.): Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen patlamalarda, aralarında askerlerin de bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın kuzeyindeki Et-Taci ilçesinde bulunan Sanayi Mahallesi'nde patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Başkentin güneyindeki El-Medain ilçesine bağlı El-Hanase köyünde ordu ve Sahve güçlerine ait kontrol noktasında bombanın infilak etmesi sonucu ise 2 Sahve mensubu yaşamını yitirdi, 3'ü asker 5 kişi yaralandı.

Bağdat'ın merkezindeki Eş-Şeyh Ömer bölgesinde yer alan pazarda meydana gelen patlamada ise 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Başkent Bağdat sık sık bombalı saldırılara sahne oluyor.

(AA/HÖ)

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