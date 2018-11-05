Bağdat\'ta Patlamalar: 8 Ölü, 16 Yaralı



Bağdat, 5 Kasım 18 : Irak\'ın başkenti Bağdat\'ın farklı bölgelerinde meydana gelen patlamalarda 8 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.



Bağdat Polis Gücü\'ne bağlı Üsteğmen Hatem el-Cabiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat\'ta 6 ayrı noktada çeşitli şekillerde patlamalar meydana geldiğini söyledi.



Cabiri, Bağdat\'ın kuzeyindeki Aden Meydanı ve Şule semtinde iki patlama meydana geldiğini ifade ederek, söz konusu patlamalarda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığını aktardı.



Başkentin doğusundaki Sadr, Meştel ve Habibiye semtlerinde de birer patlama meydana geldiğini bildiren Cabiri, Habibiye semtindeki olayda, bir minibüse yerleştirilen patlayıcının infilak ettiğini belirtti. Cabiri, söz konusu 3 patlamada, 5 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını söyledi.



Cabiri, ayrıca başkentin güneyindeki Turas semtinde yer alan alışveriş merkezi yakınında bir bombanın patlaması sonucu 3 kişinin yaralandığını dile getirdi.



Söz konusu patlamaların sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, Cabiri, terör eylemlerinin DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğine işaret etti.



Irak\'ta Bağdat yönetimi, Aralık 2017\'de yaptığı açıklamada ülkenin tüm topraklarının DEAŞ\'ın elinden alındığını duyurmuştu. Ancak DEAŞ terör örgütü, zaman zaman ülkedeki uyuyan hücreleriyle kanlı eylemlerini sürdürüyor.



(AA/RU/ŞEB)

