Bağdat'ta intihar saldırı: 8 ölü, 11 yaralı

24 Mayıs 2018 Perşembe 06:22
Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen intihar saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Irak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın kuzeyindeki eş-Şule bölgesindeki bir parkta intihar saldırısı meydana geldi. Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi de yaralandı.
Irak güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlatırken, cenazeler ve yaralılar yakın çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Son Güncelleme: 24.05.2018 09:57