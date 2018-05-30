Bağdat Ağır Ceza Mahkemesi'nde İnsanlık Trajedisi Yaşanıyor
Son dönemlerde verdiği tartışmalı idam kararlarıyla gündeme gelen Bağdat Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunda Bağdat'ta insanlık trajedisi yaşanıyor.
Verdiği tartışmalı idam kararlarıyla gündeme gelen Bağdat Ağır Ceza Mahkemesi, Al-Jazeera tarafından görüntülendi.
İNSANLIK TRAJEDİSİ YAŞANIYOR
ÇARESİZLİK GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Birçok mahkumun avukatsız yargılandığı ve idam cezası aldığı mahkemede duruşma salonunda haklarında çıkacak kararı bekleyen mahkumların çaresizliği gözler önüne serildi. Fotoğraflar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İşte o görüntüler;