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Bae\'nin İngiliz Vatandaşını Ömür Boyu Hapse Mahkum Etmesi

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI JEREMY HUNT:

Bae\'nin İngiliz Vatandaşını Ömür Boyu Hapse Mahkum Etmesi

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI JEREMY HUNT:

23 Kasım 2018 Cuma 08:11
Bae\'nin İngiliz Vatandaşını Ömür Boyu Hapse Mahkum Etmesi
İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI JEREMY HUNT: "BU KONUYU ÇÖZÜME KAVUŞTURAMAZSAK, CİDDİ DİPLOMATİK SONUÇLARI OLACAK" 
HAPİS CEZASI VERİLEN MATTHEW HEDGES\'İN EŞİ DANİELA TEJADA: "DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ DAHA SAĞLAM BİR TUTUM ALMAYA BAŞLADIĞINI GÖRÜYORUM"

Londra, 23 Kasım 18 (.): İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Birleşik Arap Emirlikleri\'nin (BAE) casusluk suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası verdiği İngiliz vatandaşı Matthew Hedges\'in durumuna ilişkin, "Bu konuyu çözüme kavuşturamazsak, ciddi diplomatik sonuçları olacak." dedi.

Sky News televizyonuna konuşan Hunt, İngiltere\'nin Hedges\'in durumuyla ilgili kaygılarını BAE\'ye ilettiğini belirtti.
Hunt, "Bu konuyu çözüme kavuşturamazsak, ciddi diplomatik sonuçları olacak çünkü bu durum kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
Bakan Hunt, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda da dün Hedges\'in durumuyla ilgili olarak BAE\'li mevkidaşı ve bu ülkenin Londra Büyükelçisi ile görüştüğünü duyurdu.

Hunt\'ın Dışişleri Bakanlığında kabul ettiği Hedges\'in eşi Daniela Tejada da görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, "Keşke kaygılarım en başından itibaren daha ciddiye alınsaydı ama en azından şimdi Dışişleri Bakanlığının daha sağlam bir tutum almaya başladığını görüyorum." diye konuştu.

(AA/ÖZ/GÜL) 

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