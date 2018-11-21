Bae\'den Casuslukla Suçladığı İngiliz Öğrenciye Müebbet

Abu Dabi, 21 Kasım 18 : Birleşik Arap Emirlikleri\'nde (BAE), "casusluk" suçlamasıyla yargılanan İngiliz doktora öğrencisi Matthew Hedges hakkında müebbet hapis cezası verildi.

BAE medyasında yer alan haberlere göre, Abu Dabi Temyiz Mahkemesi, "BAE aleyhinde casusluk yapma ve ülke dışına hassas istihbarat ve güvenlik bilgisi çıkarma" suçlamasıyla yargılanan Hedges hakkında müebbet hapis cezası kararı verdi.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, 13 Ekim\'de yaptığı açıklamada, "casusluk" iddiasıyla tutuklanan Matthew Hedges hakkında hukukun gereklerini yerine getirmekte kararlı olduklarını ifade etmişti.

İngiltere\'deki Durham Üniversitesi\'nde doktora öğrencisi olan Hedges, "Arap Baharı"nın etkilerini araştırmak için gittiği BAE\'de 5 Mayıs\'ta "casusluk" iddiasıyla gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, 31 yaşındaki öğrencinin BAE\'de "tecrit" altında tutulduğu öne sürülmüştü.

(AA/RÇ/HÖ)

