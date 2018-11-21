banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92708
ALTIN
209.153
DOLAR
5.2713
STERLİN
6.7769
EURO
6.0052
Hükümet akaryakıtta indirim kararı aldı
AKARYAKITTA İNDİRİM
Dereboyu'nda felakete kıl payı
DEREBOYU'NDA FELAKETE KIL PAYI
Lefkoşa’da ve Gönyeli’de kavga
LEFKOŞA’DA VE GÖNYELİ’DE KAVGA
Tecavüz zanlısı 2 gün daha tutuklu
Tecavüz zanlısı 2 gün daha...
banner282

Bae\'den Casuslukla Suçladığı İngiliz Öğrenciye Müebbet

Abu Dabi, 21 Kasım 18 : Birleşik Arap Emirlikleri\'nde (BAE),

Bae\'den Casuslukla Suçladığı İngiliz Öğrenciye Müebbet

Abu Dabi, 21 Kasım 18 : Birleşik Arap Emirlikleri\'nde (BAE),

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:18
Bae\'den Casuslukla Suçladığı İngiliz Öğrenciye Müebbet
Abu Dabi, 21 Kasım 18 : Birleşik Arap Emirlikleri\'nde (BAE), "casusluk" suçlamasıyla yargılanan İngiliz doktora öğrencisi Matthew Hedges hakkında müebbet hapis cezası verildi.
BAE medyasında yer alan haberlere göre, Abu Dabi Temyiz Mahkemesi, "BAE aleyhinde casusluk yapma ve ülke dışına hassas istihbarat ve güvenlik bilgisi çıkarma" suçlamasıyla yargılanan Hedges hakkında müebbet hapis cezası kararı verdi. 
BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, 13 Ekim\'de yaptığı açıklamada, "casusluk" iddiasıyla tutuklanan Matthew Hedges hakkında hukukun gereklerini yerine getirmekte kararlı olduklarını ifade etmişti.  
İngiltere\'deki Durham Üniversitesi\'nde doktora öğrencisi olan Hedges, "Arap Baharı"nın etkilerini araştırmak için gittiği BAE\'de 5 Mayıs\'ta "casusluk" iddiasıyla gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. 
İngiltere basınında yer alan haberlerde, 31 yaşındaki öğrencinin BAE\'de "tecrit" altında tutulduğu öne sürülmüştü.
(AA/RÇ/HÖ)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'da Boko Haram Saldırıları... Örgütün 3 Askeri Üsse Düzenlediği Saldırılarda 44 Asker Öldü
Nijerya'da Boko Haram Saldırıları... Örgütün 3 Askeri Üsse Düzenlediği Saldırılarda 44 Asker Öldü
Irak İle İran Sınır İş Birliği Protokolü İmzaladı
Irak İle İran Sınır İş Birliği Protokolü İmzaladı
Almanya'da Bir Genç, Ehliyetini Aldıktan 49 Dakika Sonra Polise Kaptırdı
Almanya'da Bir Genç, Ehliyetini Aldıktan 49 Dakika Sonra Polise Kaptırdı
Interpol Yarışında Rusya Kaybetti Güney Kore Kazandı: Yeni Başkan ‘kim’
Interpol Yarışında Rusya Kaybetti Güney Kore Kazandı: Yeni Başkan ‘kim’
Yemen'de 85 bin çocuk kayatını kaybetti
Yemen'de 85 bin çocuk kayatını kaybetti
Unesco'dan Türkiye'ye Övgü
Unesco'dan Türkiye'ye Övgü
İsrail Kudüs'te Filistinlilere Ait 14 Dükkanı Yıktı
İsrail Kudüs'te Filistinlilere Ait 14 Dükkanı Yıktı
İngiltere’nin kamu borçlanması beklentinin üzerine çıktı
İngiltere’nin kamu borçlanması beklentinin üzerine çıktı
Güney Kore'den Japon Siyasilerin Gösterisine Kınama
Güney Kore'den Japon Siyasilerin Gösterisine Kınama
Trump, Alman Otomobil Üreticilerini Beyaz Saray'a Davet Etti
Trump, Alman Otomobil Üreticilerini Beyaz Saray'a Davet Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim