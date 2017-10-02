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02 Ekim 2017 Pazartesi 07:38

BAE İçişleri Bakanı Al Nahyan İle Suudi Arabistanlı Mevkidaşı Bin Suud, Cidde'de Bir Araya Geldi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İçişleri Bakanı Seyf bin Zayid Al Nahyan'ın, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Abdulaziz bin Suud ile bir araya geldiği bildirildi.

BAE İçişleri Bakanı Al Nahyan İle Suudi Arabistanlı Mevkidaşı Bin Suud, Cidde'de Bir Araya Geldi
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İçişleri Bakanı Seyf bin Zayid Al Nahyan'ın, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Abdulaziz bin Suud ile bir araya geldiği bildirildi.
     
Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'da yer alan habere göre, Cidde'de bir araya gelen içişleri bakanları, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak ilgi alanına giren konular ve Körfez krizini görüştü.     

Görüşmede, Suudi Arabistan Devlet Güvenlik Şefi Abdulaziz el-Huveyrini'nin yanı sıra her iki taraftan üst düzey yetkililerin hazır bulunduğu kaydedildi.     

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