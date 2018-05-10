BAE'den “Yemen Topraklarının Kendi Halkına Kalmasını Hedefliyoruz“ Açıklaması...



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karakaş, Yemen'deki hedeflerinin Husileri yenilgiye uğratmak ve ülke topraklarının tümüyle Yemen halkında kalmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Karakaş, Sokotra Adası'ndaki askeri varlığı nedeniyle BAE'nin Yemen hükümetiyle yaşadığı krize ilişkin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Husi isyanının günleri sayılı. Nihai hedefimiz bu isyanı yenilgiye uğratmak ve Yemen topraklarının özgür bir şekilde tümüyle kendi halkına kalmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

BAE'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonla birlikte çalışacağını kaydeden Karakaş, yaralı bir ülke olarak aldıkları Yemen'i koalisyon güçleriyle birlikte devletin şeklini ve geleceğini kendi halkının belirleyeceği güçlü bir ülke olarak Yemen halkına teslim edeceklerini dile getirdi.

Karakaş ayrıca "BAE'nin Yemen'de emelleri olduğunu" öne sürenlerin, küçük çatışmalar çıkartarak sahadaki kazanımların önüne geçmeye çalıştığını savundu.

BAE ASKERLERİNİN SOKOTRA'DA KONUŞLANMASI

BAE'ye bağlı onlarca asker, 2 Mayıs Çarşamba günü üç uçakla Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmalarının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmış, askerlerin yanı sıra bölgeye aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçlar nakledilmişti. BAE askerlerinin ertesi gün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.

Bunun üzerine Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş ve sorunu çözüme kavuşturmak için Riyad yönetimi tarafından adaya bir heyet gönderilmişti.

Yemen sahillerine 500 kilometre uzaklıktaki 6 adadan oluşan Sokotra; Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu açıklarında Hint Okyanusu'nda stratejik bir konumda bulunuyor. Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, 2013'te yaptığı bir açıklamayla daha önce Hadramevt'e bağlı olan Sokotra'nın bağımsız bir vilayet olduğunu duyurmuştu.

