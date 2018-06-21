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Babasının küllerini kaybetti… Günler sonra öyle bir yerde buldu ki…

Yeni Zelanda'da bir kadın, babasının küllerinin içinde olduğu kolyeyi kaybetti. Büyük üzüntü yaşayan kadın kolyeyi günler sonra aklına hiç gelmeyen bir yerde buldu.

Babasının küllerini kaybetti… Günler sonra öyle bir yerde buldu ki…

Yeni Zelanda'da bir kadın, babasının küllerinin içinde olduğu kolyeyi kaybetti. Büyük üzüntü yaşayan kadın kolyeyi günler sonra aklına hiç gelmeyen bir yerde buldu.

21 Haziran 2018 Perşembe 23:49
Babasının küllerini kaybetti… Günler sonra öyle bir yerde buldu ki…

Yeni Zelanda’da yaşayan Chelsea Campbell, 2 yıl önce babasını kanserden kaybettiğinde büyük bir yıkım yaşadı. Babasının küllerini kolyeye yerleştiren Campbell, birebir aynı kolyelerden kız kardeşi ve üvey annesine de yaptırdı.

2 yıl boyunca kolyeyi boynunda taşıyan Campbell, geçtiğimiz haftalarda kolyeyi kızına verdikten sonra kaybetti. Günler boyunca kolyeyi arayan ancak hiçbir yerde bulamayan kadın, üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

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Aradan 2 hafta geçmesinin ardından umudunu kaybetmeye başlayan Campbell, aldığı bir mesajla büyük bir sevinç yaşadı. Alışveriş yaptığı yerel marketin sahibi kolyeyi peynir reyonunda bulduğunu ve gelip alabileceklerini söyledi.

Kolye kaybolduğunda babasını yeniden kaybetmiş gibi hissettiğini belirten Campbell, bundan sonra kolyeyi boynundan hiç çıkarmayacağını vurguladı.

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