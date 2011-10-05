"Babalar" Harekete Geçti!

Koç: Yerli oto için ortağımızla görüşüyoruz!

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, yerli otomotiv için ortaklarıyla görüşme halinde olduklarını söyledi.

NTV Başbakan Erdoğan Ocak ayında TÜSİAD'ın toplantısında yaptığı açıklama "Otomobil sektörü içinde olan babalar burada. Bu işi halledelim" demişti.

Yerli otomobil üretimiyle ilgili her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Son açıklama Koç'tan geldi. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, yerli otomotiv için ortaklarıyla görüşme halinde olduklarını söyledi.

Koç, TÜSİAD İstişare Konseyi toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Ancak bu konu konsorsiyum halinde yapılabilir, konu şu anda çok ham" dedi. Başbakan Erdoğan Ocak ayında TÜSİAD'ın toplantısında yaptığı açıklama "Sayın Koç'a yerli otomobil üretelim dedim. Otomobil sektörü içinde olan babalar burada. Bu işi halledelim.

Türkiye'ye ve Türk'e bu yakışır" demişti. Bu açıklamanın ardından yerli otomobil üretim tartışması hızlanmıştı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından hazırlanan "Yerli Marka Çalışma Raporu" geçtiğimiz hafta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'e sunulmuştu.

Ergün, çalışmada yerli otomobilin fiyatının 20 bin-25 bin TL olarak öngörüldüğünü ve yılda 200 bin adet üretilmesinin planlandığını kaydetmişti. Ergün, otomobilin tamamen Türkiye'de üretilmesi durumunda yatırım