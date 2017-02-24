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24 Şubat 2017 Cuma 10:26

BAB'ın Kuzeyine Bombalı Araçla Saldırı

Suriye'de Bab ilçesine bağlı Susyan köyünde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) karargâhına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda büyük çoğunluğu sivil 60 kişi hayatını kaybetti, en az 100 kişi yaralandı.

BAB'ın Kuzeyine Bombalı Araçla Saldırı
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TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'IN BAB'IN KUZEYİNDEKİ SUSYAN KÖYÜNE BOMBALI ARAÇLA DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA ÇOĞUNLUĞU SİVİL 60 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 100 KİŞİ YARALANDI

Suriye'de Bab ilçesine bağlı Susyan köyünde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) karargâhına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda büyük çoğunluğu sivil 60 kişi hayatını kaybetti, en az 100 kişi yaralandı.

Bölgede bulunan AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ, Halep'in kuzeybatısında, Bab ilçesinin kuzeyindeki Susyan köyünde ÖSO'ya ait güvenlik binasının önünde toplanan sivilleri hedef aldı.

DEAŞ'a ait bombalı araç, Bab'a dönmek üzere ÖSO karargâhının önünde toplanan yüzlerce sivilin yakınında patlatıldı. Saldırıda büyük çoğunluğu sivil 60 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi yaralandı.

Patlamada çok sayıda araç ve motorsiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO, 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekâtı’nda Azez-Cerablus arasını terör örgütlerinden temizledikten sonra aralık ayı başında Bab'a yönelmişti. TSK destekli ÖSO, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin merkezini dün DEAŞ'tan almıştı.

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