Aziz Yıldırım Küfür Etmiş

Şike soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Başbakan Erdoğan'a küfür ettiği iddia edildi.

TV8'de Ertan Tan'ın sunduğu "Erkan Tan'la Başkent'ten" programına katılan Güneş Gazetesi Yazarı Talat Atilla "şike iddianamesi"nden çarpıcı bir detay açıkladı.

Şike soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Başbakan Erdoğan'a çok ağır küfür etmiş.

Geçtiğimiz günlerde mahkemeye sunulan Şike iddianamesinin ek delil klasörlerinde yer alan bilgiyi aktaran Gazetesi Talat Atilla, Aziz Yıldırım'ın Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na çok ağır küfürler ettiğini açıkladı.

Bu çarpıcı bilgiyi kamuoyuyla paylaşan Atilla, Başbakan'a ve AKP'ye birkaç kritik soru sordu:

Size küfür etmiş birisine neden sahip çıkıyorsunuz?

Aziz Yıldırım bu cesareti nereden alıyor?

CUMHURBAŞKANI'NA DA KÜFÜR ETTİĞİ SÖYLENMİŞTİ

Şike yasası Cumhurbaşkanı Gül tarafından veto edildiği gün, cezaevinde bulunan Aziz Yıldırım'ın hem Cumhurbaşkanı Gül'e hem de iddianameyi hazırlayan savcıya küfür ettiği iddia edilmişti. Bu iddiayı dile getiren Baransu ayrıca o gece Metris'te kavga çıktığını da dile getirmişti.