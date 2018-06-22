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Azerbaycanda bulunan yabancılar ermeni işgalinden kurtarılmış bölgeye götürüldüler

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yanında Sivil Toplum Kurumlarına Devlet Desteği Konseyinin mali desteği, "Gönüllü Gençler" derneğinin organizatörlüğü ile devam eden "Azerbaycanda bulunan yabancılara Azerbaycan-Ermenistan çatışması; işgaller, göçler ve soykırım gerçeklerinin iletilmesi" projesinin sonrakı etkinliği başarıyla sonuçlanmıştır. 

Azerbaycanda bulunan yabancılar ermeni işgalinden kurtarılmış bölgeye götürüldüler

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yanında Sivil Toplum Kurumlarına Devlet Desteği Konseyinin mali desteği, "Gönüllü Gençler" derneğinin organizatörlüğü ile devam eden "Azerbaycanda bulunan yabancılara Azerbaycan-Ermenistan çatışması; işgaller, göçler ve soykırım gerçeklerinin iletilmesi" projesinin sonrakı etkinliği başarıyla sonuçlanmıştır. 

22 Haziran 2018 Cuma 20:16
Azerbaycanda bulunan yabancılar ermeni işgalinden kurtarılmış bölgeye götürüldüler

Azerbaycanda bulunan yabancılar ermeni işgalinden kurtarılmış bölgeye götürüldüler

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Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yanında Sivil Toplum Kurumlarına Devlet Desteği Konseyinin mali desteği, "Gönüllü Gençler" derneğinin organizatörlüğü ile devam eden "Azerbaycanda bulunan yabancılara Azerbaycan-Ermenistan çatışması; işgaller, göçler ve soykırım gerçeklerinin iletilmesi" projesinin sonrakı etkinliği başarıyla sonuçlanmıştır. 
Bu çerçevede ülkemizde yüksek öğrenim gören sekiz ülkenin (Türkiye, Mısır, Bangladeş, Yemen, Nijer, Çad, Katar ve Pakistan) temsilcileri ermeni işgalinden yeni kurtarılmış Cebrayıl ilinin Cocuk Mercanlı köyüne geziye götürülmüşler. 
Cocuk Mercanlı köyünün ortaokulunda oluşturulmuş etkinlikte okulun müdürü Zamin Heziyev yabancı misafirlere Cebrayıl şehrinin işgal tarihi, Ermenistan`ın bu bölgede uyguladığı işgal politikası ve ermeni terörüyle ilgili bilgi vermiştir. 
"Gönüllü Gençler" derneğinin başkanı Namık Serdarlı konuşmasında, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında Azerbaycanın haklı konumunun uluslararası arenalarda daha büyük kitlelere ulaştırılmasının önemli olduğunu belirtmiştir. Dernek başkanı katılımcılardan, kendi ülkelerinde Azerbaycan`ın gönüllü temsilcileri gibi çalışarak bu gerçeklerin her kese ulaştırılması için gayret göstermelerini istemiştir. 
Katılımcılar daha sonra Cocuk Mercanlıyı gezerek köylülerle birebir ietişim kurmuşlar. 
Projenin son aşamasında katılımcılar Guba ilinde bulunan soukırım anıtına götürülecekler.

HABER SAMİR ASLANDİ/METİN DURMAZ/AZERBAYCAN/BAKÜ

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