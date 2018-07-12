banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89571
ALTIN
193.862
DOLAR
4.8336
STERLİN
6.3935
EURO
5.6468
Hırsızlar tutuklu yargılanacak
HIRSIZLAR TUTUKLU YARGILANACAK
Tartıştığı kadının parmağını kırdı
TARTIŞTIĞI KİŞİNİN PARMAĞINI KIRDI
Ercan'dan çıkış yapamadı
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADI
58 bin Sterlin’i cebe indirdi
58 BİN STERLİN'İ CEBE İNDİRDİ
banner282

Azerbaycan Ve Ermenistan, Dağlık Karabağ Sorununu Görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. 

Azerbaycan Ve Ermenistan, Dağlık Karabağ Sorununu Görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. 

12 Temmuz 2018 Perşembe 16:01
Azerbaycan Ve Ermenistan, Dağlık Karabağ Sorununu Görüştü
 Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. 


Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen görüşmede (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de yer aldı. 

Görüşmenin, Ermenistan ve Azerbaycan'daki seçimlerden bu yana taraflar arasındaki ilk üst düzey toplantı olması dikkati çekti. 

Durumla ilgili görüş alışverişinde bulunan bakanlar, müzakerelere yeniden başlamak için bir sonraki adımları ve parametreleri ele aldı. Taraflar, muhtemel güven artırıcı önlemler de dahil olmak üzere gelecekteki toplantılar için çeşitli konuları değerlendirdi.

Taraflara gerilimin azaltılması gerektiği yönünde çağrıda bulunan eş başkanlar ise, sorunun Helsinki Nihai Senedi'nin ilkeleri temelinde barışçıl yolla çözülmesi için yardımcı olmaya kararlı olduklarını yineledi. 

Bakanlar, eş başkanların aracılığıyla yakın gelecekte tekrar bir araya gelme konusunda mutabakat sağladı. 

DAĞLIK KARABAĞ SORUNU 

Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı ve Ermeniler 1991'de başlattıkları saldırılarla Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi. 

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edilirken, bir milyona yakın insan da yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı. 

Taraflar, 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te, Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle "Bişkek Protokolü" olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda taraflar sayısı binleri bulan askerini kaybetti. 

Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu. 
Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen 26 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi. 
 

banner288
Son Güncelleme: 12.07.2018 19:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Başkanı Trump İngiltere’de!
ABD Başkanı Trump İngiltere’de!
İran'da Su Sıkıntısı Can Aldı!
İran'da Su Sıkıntısı Can Aldı!
Hindistan'da Milletvekiline Tecavüz Suçlaması!
Hindistan'da Milletvekiline Tecavüz Suçlaması!
Hindistan'da Çelik Üretim Tesisinde Gaz Sızıntısı: 6 Ölü!
Hindistan'da Çelik Üretim Tesisinde Gaz Sızıntısı: 6 Ölü!
Eski Sırp Askerlere Savaş Suçundan 82 Yıl Hapis
Eski Sırp Askerlere Savaş Suçundan 82 Yıl Hapis
Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Avrupa'nın Göçmen Politikasına Tepki!
Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Avrupa'nın Göçmen Politikasına Tepki!
Pilot Ehliyetine Gerek Duyulmayan Uçan Araba Tanıtıldı
Pilot Ehliyetine Gerek Duyulmayan Uçan Araba Tanıtıldı
Tayland'da Çocukların Mahsur Kaldığı Mağara Müze, Hikayeleri Film Oluyor...
Tayland'da Çocukların Mahsur Kaldığı Mağara Müze, Hikayeleri Film Oluyor...
Afrika Dışında Bilinen En Eski İnsan Kalıntısı Bulundu!
Afrika Dışında Bilinen En Eski İnsan Kalıntısı Bulundu!
Trump İle İlişkisi Olan Danıels'ın Avukatı: Müvekkilime Tuzak Kuruldu!
Trump İle İlişkisi Olan Danıels'ın Avukatı: Müvekkilime Tuzak Kuruldu!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim