Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de Patlama: Ölü ve Yaralılar Var
Son Dakika! Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir kafede patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle iki kişi ölürken iki kişi yaralandı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir patlama meydana geldi. Patlama Binagadi bölgesinde yer alan bir kafede gerçekleşti.
Bakü'deki Binegedi bölgesinde bulunan Elite alışveriş merkezi yakınlarındaki bir otomobil parçası pazarının içinde bulunan kafede patlama oldu.
Azerbaycan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre patlamada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.