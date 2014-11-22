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Azerbaycan İle Ermenistan Arasında Helikopter Krizi

Ermenistan, Azerbaycan ordusunun düşürdüğü helikopterin enkazındaki üç pilotun cesetlerini operasyonla aldıklarını savunurken, Azerbaycan iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Azerbaycan İle Ermenistan Arasında Helikopter Krizi

Ermenistan, Azerbaycan ordusunun düşürdüğü helikopterin enkazındaki üç pilotun cesetlerini operasyonla aldıklarını savunurken, Azerbaycan iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

22 Kasım 2014 Cumartesi 13:42
Azerbaycan İle Ermenistan Arasında Helikopter Krizi
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Ermenistan, Azerbaycan ordusunun düşürdüğü helikopterin enkazındaki üç pilotun cesetlerini operasyonla aldıklarını savunurken, Azerbaycan iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Erivan yönetiminden yapılan açıklamada, helikopterin düştüğü alana operasyon düzenlendiği, bir pilotun cesedi ile iki pilotun ceset kalıntıları ve helikopterdeki gerekli parçaların alındığı iddia edildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada iki Azerbaycan askerinin de öldürüldüğü ileri sürüldü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Ermenistan iddialarının gerçekleri yansıtmadığı belirtilerek bunun provokasyon ve yalan olduğu kaydedildi.

Enkaz alanında Azerbaycan tarafının hiçbir kayıp vermediği ve alanın kontrol altında tutulduğu vurgulanan açıklamada, Ermenistan'ın gösterebileceği cesetlerin daha önce ölen ve kamuoyundan saklanan askerlere ait olabileceğinin altı çizildi.

Ermenistan ordusuna ait Mi-24 tipi helikopter Azerbaycan askerlerince cephe hattında saldırı girişiminde bulunduğu için düşürülmüş, 12 Kasım'daki bu olayda üç pilot hayatını kaybetmişti.

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ErmenistanAzerbaycan Ordusunun Düşürdüğü Helikopterin Enkazındaki üç Pilotun Cesetlerini Operasyonla Aldıklarını SavunurkenAzerbaycan Iddiaların Doğru Olmadığını Açıkladı.
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