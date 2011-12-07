Ayrılığa Giden İlişkinin Belirtileri

1. Ufak tefek tartışmalar

Hiç kimseyle 7 gün 24 saat yaşamak kolay değil. Bazı yapıcı tartışmalar yaşayabilirsiniz. Ancak son zamanlarda kıyafetleriniz veya restoran seçimlerinizle ilgili tartışmalar yaşıyorsanız dikkat edin.

2. Aramayı unutmak

İlk zamanlarınızda gün boyu 'seni seviyorum' diye aranmıyorsanız ve akşam için planlar yapmıyorsanız dikkatli olun. Partneriniz 3 saat geciktiyse ve bunu söylemek için aramadıysa şüphelenmeniz gereken birşeyler olabilir.

3. Tarz değişikliği

Partneriniz kıyafetlerine daha çok özen gösteriyorsa veya tarzını değiştirdiyse dikkat edin! Bunları yaparken size nasıl göründüğünü sormuyorsa, başkasına danışıyor olabilir.

4. Eleştirme

Eviniz, ilişkiniz, yaptıklarınız, ayakkabınız hatta diş fırçalamanız hakkında birçok eleştiri yapmaya başladıysa dikkatli olun. Bu tür yıkıcı ve sonuçsuz eleştiriler aranızda birşeylerin bittiğine işaret olabilir.

5. Seks yapmamak

Sağlıklı insanlar seks yapar ancak zaman zaman ara verebilirler. Eğer partnerinizde genel olarak bir soğukluk görüyorsanız yolunda gitmeyen birşeyler olabilir. Doğal olandan daha az seks yapıyorsanız ve bunun için haftalarca, aylarca bekliyorsanız birşeyleri atlıyor olabilirsiniz.

Bu işaretlerden birkaçını yaşıyorsanız panik yapmayın! Partnerinizin davranışlarını doğru yorumlayıp ilişkiniz kurtarabilirsiniz. Partnerinizle oturun ve sorunlu olduğunuz konuları tartışın. Çözümleyemiyorsanız ayrılığa hazırlıklı olursunuz ancak çözümleme şansınız varsa ilişkiniz düzene girebilir.