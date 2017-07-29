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29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:33

Aynı Erkekten Çocuk Sahibi Olmak İstiyorlar!

Aynı Erkekten Çocuk Sahibi Olmak İstiyorlar!

Aynı Erkekten Çocuk Sahibi Olmak İstiyorlar!
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İngiltere'de yaşayan Anne ve Lucy DeCinque isimli ikiz kardeşler, uzun süredir birbirlerine daha çok benzemek için çok sayıda estetik ameliyat geçirdi. 5 yıldır aynı erkekle ilişki yaşayan 'takıntılı' ikizler, şimdi de erkek arkadaşlarından aynı vakitte çocuk sahibi olmak istediklerini açıkladı.

İkiz kardeşler aynı erkekten çocuk sahibi olmak istiyor
33 yaşındaki ikizler bu zamana kadar birlikte oldukları estetik ameliyatlara 250 bin dolar harcadı.

Avustralya’nın Perth kentinde yaşayan 33 yaşındaki ikiz kız kardeşler Anna ve Lucy DeCinque şimdiye dek “tamamen aynı görünebilmek için” çok sayıda estetik operasyona girdiklerini ve “Tüm hayatlarını sanki tek bir insanmış gibi yaşamaya çalıştıklarını” söyledi.

Huffington Post’a konuşan DeCinque kardeşler “Son bir yıldır ikimiz aynı erkekle birlikteyiz. Yani bizim ilişkimizde üç kişi var. Paylaşıyoruz” dedi. İkizlerin Facebook hesabı bile aynı...


 
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